Воинский учет 17-летних юношей: за что могут оштрафовать
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период, как и в мирные времена, военнообязанные украинцы обязаны соблюдать правила воинского учета. Могут ли оштрафовать, если не встать на учет 17-летнему юноше и ведется ли такой учет автоматически.
Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.
Правила воинского учета для 17-летних юношей
Эксперт объяснила, что в Украине идет плановая постановка на воинский учет юношей, которым в этом году исполняется 17 лет (2009 год рождения). Данные о призывниках вносятся в Единый государственный реестр. Сделать это можно двумя способами:
- Удаленно: через приложение «Резерв+» (необходима электронная идентификация).
- Лично: обратившись в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) по месту жительства.
Если человек выбирает личный визит, следует подготовить следующие документы:
- Паспорт и выписка о регистрации местожительства.
- Свидетельство о рождении и идентификационный код (РНУКНП).
- Документы об образовании.
- Справку с места обучения или работы.
- Четыре цветных фотоснимка (35×45 мм).
- Справку ВПЛ (если актуально).
На этапе постановки на учет проходить медицинскую комиссию не нужно. Военно-врачебная комиссия (ВВК) станет обязательной позже, перед началом базовой военной службы или практических занятий по подготовке.
Штрафы
Хотя в новых официальных объяснениях идет речь о постановке на учет с 17-летнего возраста, сейчас на воинский учет нужно становиться с 16-летнего возраста.
Она добавила, что несвоевременная постановка на учет или нарушение правил воинского учета влечет административную ответственность.
Эксперт пояснила, что вопрос штрафов за то, что кто-то из молодых парней не встал на учет, часто вызывает беспокойство. Она заметила, ей пока не известно о случаях, когда родителей привлекали к ответственности из-за того, что их сын не встал на учет.
«Если ребенок учится в школе, учебное заведение взаимодействует с ТЦК и может направлять учащихся для прохождения военно-врачебной комиссии и постановки на учет. Если же юноша уже студент колледжа, там также ведется воинский учет», — говорится в сообщении.
Ведется ли воинский учет автоматически
Адвокат подчеркнула, что иногда возникает вопрос, почему могут говорить о штрафах, если государство и так располагает соответствующими данными, например через учебные заведения.
«Если учебное заведение передало документы и сверило данные по ТЦК, информация о будущем военнообязанном действительно появляется в соответствующих базах, однако этого недостаточно», — резюмировала Анищенко.
Напомним, военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение Резерв+.
В то же время, военнообязанные граждане Украины, находящиеся за пределами страны, могут оформить загранпаспорт без возвращения в Украину. В то же время, для этой категории предусмотрено обязательное условие, связанное с воинским учетом.
