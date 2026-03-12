Как ФЛП не потерять упрощенную систему? Налоги, КВЭДы и первичка без ошибок на простом языке Сегодня 12:10 — Личные финансы

Налоговая может аннулировать упрощенную систему из-за мелкой ошибки

Физические лица-предприниматели могут потерять право работать на упрощенной системе из-за ошибок, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Со ссылкой на видео Finance.ua рассказываем подробности.

Несоответствие КВЭД фактической деятельности

Одна из наиболее распространенных ошибок — неверный выбор группы налогообложения или видов деятельности КВЭДов. Предприниматель может зарегистрировать один вид деятельности, а фактически заниматься совсем другим бизнесом.

При проверке налоговая может расценить это как нарушение. В таком случае доходы от деятельности, не соответствующей зарегистрированным КВЭДам, могут облагаться налогом по повышенной ставке единого налога — 15% для первой и второй групп.

Кроме того, предпринимателя могут перевести на общую систему налогообложения с первого дня месяца после отчетного периода, когда была зафиксирована такая деятельность.

Ошибка в назначении платежа

Еще одна распространенная проблема — назначение платежа в банковской операции. Если в нем указана формулировка, не соответствующая КВЭДам предпринимателя, налоговая может считать, что доход получен от незарегистрированной деятельности.

В этом случае последствия могут быть аналогичными: повышенный налог или даже аннулирование статуса плательщика единого налога.

Ошибки при регистрации ФЛП

Проблемы могут возникнуть уже на старте бизнеса. При регистрации ФЛП некоторые предприниматели не проверяют, верно ли выбрана система налогообложения.

Сегодня для перехода на упрощенную систему достаточно отметить желание работать на ней в заявлении госрегистратору при регистрации — данные автоматически передаются налоговой. Однако перед началом работы важно проверить, внесен ли предприниматель в Реестр плательщиков единого налога.

Если из-за технической ошибки или отказа налоговой человек начал работать как плательщик единого налога без фактической регистрации, иногда приходится обращаться в суд, чтобы признать такую ​​регистрацию задним числом.

Неверный выбор группы единого налога

Многие предприниматели выбирают первую или вторую группу из-за более низких ставок налогов. Однако такие группы подходят не всем видам деятельности.

К примеру, если предприниматель планирует работать с иностранными компаниями или получать оплату в валюте, фактически нужно выбирать третью группу. Иначе это может привести к начислению налогов или переходу на общую систему.

Похожая ситуация часто возникает в ІТ-сфере. ФЛП второй группы не имеет права получать доход от иностранных клиентов или международных платформ, в частности Upwork. В таком случае предприниматель вынужден перейти на общую систему налогообложения, где налоги значительно выше — 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора, не считая единого социального взноса.

