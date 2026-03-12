0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Новая почта» запустила новую функцию в приложении — несколько номеров в одном аккаунте

Личные финансы
13
Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо обновить приложение Новой почты
Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо обновить приложение Новой почты
В мобильном приложении Новой почты запущена новая функция — мультиномер, позволяющая использовать несколько телефонных номеров в одном аккаунте.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Теперь пользователи могут добавить три номера телефона и переключаться между ними без выхода из профиля или использования дополнительных устройств.

Какие возможности получили пользователи

Теперь пользователи могут:
  • переключаться между номерами в одно касание;
  • отдельно отслеживать отправку по каждому номеру;
  • получать уведомления о статусе посылок для каждого номера.
К тому же возле каждого номера есть индикатор активных отправлений — красный грузовик, который подскажет, что вас уже ждет посылка.

Как воспользоваться функцией

Чтобы использовать новую функцию, необходимо обновить приложение к версии 4.3.3 в App Store или Google Play.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновила часть тарифов.
Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составляет:
  • по городу — 60 грн;
  • по Украине — 80 грн.
Доплата за доставку в населенный пункт меняется:
  • отправка из поселка или села осуществляется без доплаты;
  • доставка в поселок или село стоит 25 грн.
Также мы сообщали, что «Новая почта» анонсировала начало сотрудничества с американской службой доставки UPS для отправки посылок до 30 кг из США в Украину. Срок доставки в Украину — от 7 дней. Стоимость доставки:
  • документы и посылки до 1 кг — $25;
  • посылки до 2 кг — $30;
  • посылки до 5 кг — $50;
  • посылки до 10 кг — $80;
  • посылки до 20 кг — $150;
  • посылки до 30 кг — $200.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Новая Почта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems