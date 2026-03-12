«Новая почта» запустила новую функцию в приложении — несколько номеров в одном аккаунте Сегодня 15:23 — Личные финансы

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо обновить приложение Новой почты

В мобильном приложении Новой почты запущена новая функция — мультиномер, позволяющая использовать несколько телефонных номеров в одном аккаунте.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь пользователи могут добавить три номера телефона и переключаться между ними без выхода из профиля или использования дополнительных устройств.

Какие возможности получили пользователи

Теперь пользователи могут:

переключаться между номерами в одно касание;

отдельно отслеживать отправку по каждому номеру;

получать уведомления о статусе посылок для каждого номера.

К тому же возле каждого номера есть индикатор активных отправлений — красный грузовик, который подскажет, что вас уже ждет посылка.

Как воспользоваться функцией

Чтобы использовать новую функцию, необходимо обновить приложение к версии 4.3.3 в App Store или Google Play.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновила часть тарифов.

Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составляет:

по городу — 60 грн;

по Украине — 80 грн.

Доплата за доставку в населенный пункт меняется:

отправка из поселка или села осуществляется без доплаты;

доставка в поселок или село стоит 25 грн.

Также мы сообщали , что «Новая почта» анонсировала начало сотрудничества с американской службой доставки UPS для отправки посылок до 30 кг из США в Украину. Срок доставки в Украину — от 7 дней. Стоимость доставки:

документы и посылки до 1 кг — $25;

посылки до 2 кг — $30;

посылки до 5 кг — $50;

посылки до 10 кг — $80;

посылки до 20 кг — $150;

посылки до 30 кг — $200.

