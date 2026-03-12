«Новая почта» запустила новую функцию в приложении — несколько номеров в одном аккаунте
В мобильном приложении Новой почты запущена новая функция — мультиномер, позволяющая использовать несколько телефонных номеров в одном аккаунте.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Теперь пользователи могут добавить три номера телефона и переключаться между ними без выхода из профиля или использования дополнительных устройств.
Какие возможности получили пользователи
Теперь пользователи могут:
- переключаться между номерами в одно касание;
- отдельно отслеживать отправку по каждому номеру;
- получать уведомления о статусе посылок для каждого номера.
К тому же возле каждого номера есть индикатор активных отправлений — красный грузовик, который подскажет, что вас уже ждет посылка.
Как воспользоваться функцией
Чтобы использовать новую функцию, необходимо обновить приложение к версии 4.3.3 в App Store или Google Play.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновила часть тарифов.
Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составляет:
- по городу — 60 грн;
- по Украине — 80 грн.
Доплата за доставку в населенный пункт меняется:
- отправка из поселка или села осуществляется без доплаты;
- доставка в поселок или село стоит 25 грн.
Также мы сообщали, что «Новая почта» анонсировала начало сотрудничества с американской службой доставки UPS для отправки посылок до 30 кг из США в Украину. Срок доставки в Украину — от 7 дней. Стоимость доставки:
- документы и посылки до 1 кг — $25;
- посылки до 2 кг — $30;
- посылки до 5 кг — $50;
- посылки до 10 кг — $80;
- посылки до 20 кг — $150;
- посылки до 30 кг — $200.
Поделиться новостью
Также по теме
«Новая почта» запустила новую функцию в приложении — несколько номеров в одном аккаунте
Какие выплаты получают военные после освобождения из плена — детальное разъяснение от Минобороны
Как ФЛП не потерять упрощенную систему? Налоги, КВЭДы и первичка без ошибок на простом языке
Зеленский анонсировал новые программы поддержки для украинцев: 1500 грн и кэшбек за горючее
На 10,7 млн работающих приходится более 10,2 млн пенсионеров — KSE
Декларирование операций с недвижимостью: какие налоги нужно уплатить