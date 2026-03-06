Бензин подешевеет: правительство начинает стабилизацию топливного рынка Сегодня 15:00

Топливо на АЗС

Правительство начало реализацию комплекса мер по успокоению «шторма» на рынке горючего в Украине, возникшем на фоне новостей о конфликте на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство уже провело совещание с ключевыми министерствами и руководством НАК «Нафтогаз Украины».

«Провели координацию с ключевыми министерствами и руководством НАК „Нафтогаз Украины“ по ситуации на рынке горючего, возникшей в связи с военными действиями на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Какие решения внедряются

Для стабилизации рынка правительство запускает комплекс мер. Одним из ключевых решений станет роль государственной компании «Укрнафта».

«Для стабилизации рынка правительство реализует комплекс мер. В частности, государственная компания «Укрнафта» будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой «, — написала премьер.

По ее словам, это должно формировать ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.

Читайте также Зеленский рассказал, как государство планирует сдержать ценники на АЗС

Параллельно правительство работает с другими операторами рынка и ожидает ответственной ценовой политики.

«Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику», — заявила Свириденко.

Ужесточение контроля за ценами

Правительство также поручило регуляторам внимательнее следить за ценообразованием на рынке горючего. Так, Антимонопольный комитет Украины и Госпродслужба должны усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка.

Отдельные поручения получили члены правительства, ответственные за энергетический и экономический блок.

«Отдельно поручила первому вице-премьер-министру — министру энергетики совместно с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер. Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время, важно гарантировать наличие горючего и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта», — отметила глава правительства.

Помимо внутренних шагов правительство ведет переговоры с международными партнерами.

«Также работаем с международными партнерами по увеличению объемов импорта горючего на украинский рынок».

Что этому предшествовало

В последние дни украинские АЗС повышают цены на топливо из-за нестабильности на мировом рынке и логистических сложностей. Так, цены на нефть стремительно растут из-за войны в Иране и блокирования Ормузского пролива. А Украина, как известно, зависит от импорта нефти.

с учетом временного лага. Он обращался к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от повышения цен на топливо». Однако, как отмечал глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев, скачок цен на топливо «в настоящее время имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы. Он обращался к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от повышения цен на топливо».

Позже, как мы сообщали , Антимонопольный комитет Украины начал проверку сетей АЗС из-за резких колебаний стоимости горючего.

В то же время, нардеп Нина Южанина заявила, что цена на бензин может вырасти до 150 грн за литр, если Антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.