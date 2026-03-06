День финансов: похищение инкассаторов Ощадбанка в Венгрии и пути стабилизации топливного рынка в Украине Сегодня 17:45

В пятницу, 6 марта, внимание всех СМИ было приковано к событиям вокруг похищенных инкассаторов Ощадбанка в Венгрии. Рассказываем, что известно о деле.

Похищение инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Ощадбанк заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей. В банке отмечают, что груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам. Объем ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота.

Со своей стороны, Национальная полиция Украины начала уголовные производства.

Венгерское издание index. hu сообщило , что работников банка подозревают в якобы причастности к делу об отмывании денег. Там заявили, что среди задержанных — бывший генерал украинской разведки.

Также стало известно , что семь украинцев, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами, будут высланы из Венгрии.

Правительство Венгрии показало фотографии наличных и золота, изъятых из инкассаторских автомобилей «Ощадбанка»:

Наличные деньги и золото, которые изъяли из инкассаторских автомобилей «Ощадбанка»

Международные резервы Украины

По состоянию на 1 марта 2026 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 54 753,4 млн долл. США. В течение февраля их объем снизился на 5,0%. В Нацбанке отметили , что такая динамика объясняется валютными интервенциями и выплатами по государственному долгу в иностранной валюте.

Стабилизация топливного рынка

Правительство начало реализацию комплекса мер по успокоению «шторма» на рынке горючего в Украине, возникшем на фоне новостей о конфликте на Ближнем Востоке. В частности, государственная компания «Укрнафта» будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой". Параллельно правительство работает с другими операторами рынка и ожидает ответственной ценовой политики.

Места для авто с детьми до 3 лет

В Украине вступил в силу закон о парковке транспортных средств, которыми управляют водители, перевозящие детей в возрасте до 3 лет и имеющие соответствующий опознавательный знак на автомобиле. Количество таких паркомест должно составлять не менее 5% от общего количества мест на парковке, но не менее одного места.

Банковские счета украинцев

Как свидетельствуют данные НБУ, у одного украинца в среднем два счета в банках. Общее количество пользователей, имеющих счета у поставщиков платежных услуг, в начале 2026 года достигло 87,3 млн человек.

💰 Отметим, что депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. В феврале 2026 года банки начали активно снижать процентные ставки по депозитам для физических лиц, отреагировав на факт снижения учетной ставки с 15,5% до 15% годовых. Сразу шесть банков сделали это. Впрочем, часть банков по-прежнему оставила ставки без изменений, опасаясь оттока вкладчиков.

Finance.ua собрал всю необходимую и актуальную информацию, чтобы определиться, в каком банке лучше оформить депозит:

Ввод в эксплуатацию жилья

По данным Госстата, в Украине объемы введенного в эксплуатацию нового жилья по итогам 2025 года уменьшились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 9,55 млн кв. м. Больше всего жилья введено в Киевской области — 1,99 млн кв. м (22,5 тыс. квартир), что на 2,3% больше показателя предыдущего года.

Данные ЛУН и NV Бизнес свидетельствуют , что в 2025 году на рынке появился 231 новый жилой комплекс, что на 16% больше, чем в 2024 году.

Ловушки интернет-покупок

Онлайн-покупки давно стали частью повседневной жизни. В то же время активность покупателей в интернете привлекает и мошенников, использующих разные схемы, чтобы выманить деньги или банковские данные. По ссылке напоминаем о правилах безопасного онлайн-шопинга.

Реальные доходы населения

Национальный банк сообщил , что в 2026 году реальные доходы населения продолжают расти. В январе-феврале повышение доходов обеспечили, в частности, увеличение бюджетных расходов, связанных с зарплатами в сферах образования и здравоохранения, рост минимальной заработной платы и увеличение среднего размера пенсии.

Также регулятор сообщил , что, несмотря на сложную зиму, в январе 2026 года из Украины выехало меньше граждан, чем за аналогичный период прошлого года.

Штрафы за бумажную страховку

Министерство внутренних дел объяснило , что в Украине не планируют автоматически штрафовать водителей, у которых бумажные полисы автострахования вместо электронных. Для этого нет законодательных оснований. В то же время отсутствие страхового полиса может фиксироваться при остановке транспортного средства полицейскими, как прежде.

Во что инвестируют разные поколения

Инвестирование все чаще рассматривается не как рискованная игра, а как инструмент для стабильности, защиты от инфляции и планирования жизни на разных этапах. Главной причиной инвестирования чаще всего называют создание финансовой подушки безопасности — такой ответ дали 51% инвесторов. Во что инвестируют разные поколения, рассказываем здесь

