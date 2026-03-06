На парковках виділятимуть місця для авто з дітьми до 3 років: закон набрав чинності Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Кількість таких паркомісць повинна становити не менше 5% від загальної кількості місць на парковці

В Україні набрав чинності закон щодо паркування транспортних засобів, якими керують водії, що перевозять дітей віком до 3 років і мають відповідний розпізнавальний знак на автомобілі. Йдеться про закон № 4657-IX.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

«Закон покликаний забезпечити родинам із маленькими дітьми додаткові умови комфорту та безпеки», — сказано в повідомленні.

Нововведення має стати ще одним кроком, частиною великої стратегії з адаптації міського простору до потреб найменш захищених верств населення в умовах воєнного стану.

Спеціальні місця на парковках

Закон зобов’язує власників спеціально обладнаних або відведених майданчиків для паркування забезпечувати виділення та облаштування місць для автомобілів, які перевозять дітей віком до трьох років.

Кількість таких паркомісць повинна становити не менше 5% від загальної кількості місць на парковці, але не менше одного місця.

Паркомісця для водіїв із маленькими дітьми будуть додатковими до тих, що призначені для осіб з інвалідністю.

Наразі законодавство передбачає, що для транспортних засобів людей з інвалідністю має бути відведено не менше 10% від загальної кількості місць на парковках.

Після набрання чинності новим законом необхідно буде передбачати також щонайменше 5% місць для автомобілів, що перевозять дітей.

Таким чином, загалом на майданчиках для паркування має бути передбачено не менше 15% місць для цих двох категорій користувачів, але не менше двох місць — по одному для кожної категорії.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12437, який запроваджує спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми віком до трьох років, у жовтні 2025 року. За документ проголосували 276 народних депутатів;

згідно з текстом документу, органам державної влади та місцевого самоврядування рекомендовано сприяти створенню окремих паркомісць для транспортних засобів, якими керують вагітні жінки, люди похилого віку та ветерани.

