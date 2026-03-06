Китай поставил самую низкую цель роста ВВП за последние 35 лет
В Китае прогнозируется рост ВВП на 4,5−5%, что является самым низким показателем с 1991 года.
Об этом пишет Fortune.
В ходе заседания Национального народного конгресса Китая премьер-министр Ли Цян объявил о цели роста ВВП на 2026 год, что составляет 4,5−5%. В последние годы Китай стабильно достигал цели в 5%.
Эксперты отмечают, что уменьшение цели роста связано с изменением фокуса китайского правительства, которое теперь предусматривает качество вместо количества.
«Цели относительно ВВП в последние годы стали менее важными, чем прежде, поскольку главный и важнейший политический приоритет сместился с содействия экономическому развитию на так называемое „высококачественное развитие“», — сказал Син Сун, преподаватель китайского и восточноазиатского бизнеса в Кингз-колледже Лондона.
Правительство КНР хочет как оживить экономику путем стимулирования внутренних расходов (рост ВВП), так и способствовать амбиции Си Цзиньпина превратить Китай в ведущую силу в области ИИ, робототехники и передовой электроники.
