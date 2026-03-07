Subaru выпускает новый кроссовер Trailseeker Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Модель Trailseeker уже отправилась в продажу, Фото: Subaru

Новый кроссовер Subaru Trailseeker 2026 года — практичный электромобиль, уже отправившийся в продажу. Автомобиль удивил экспертов своими возможностями сразу после выхода на рынок.

Подробности о новом Subaru Trailseeker рассказывает Carscoops.

Специалисты проверили разгон модели, которая позиционируется как практичная. Удивительно, но электрокар показал себя как спортивная машина — с разгоном до 100 км/ч около 4 секунд.

В Европе автомобиль получит имя Subaru E-Outback. Цена — от 39 995 долларов.

Новая Subaru Trailseeker уже полностью рассекречена, Фото: Subaru

Электрокар Subaru Trailseeker 2026 модельного года получил переднюю часть кузова от Solterra, однако задняя часть длиннее. Это позволило обустроить больше места для задних пассажиров и предложить практичный багажник.

Мощность силовой установки Subaru Trailseeker составляет 375 л.с. Запас хода превышает 400 км.

