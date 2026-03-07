Рейтинг лучших камерофонов 2026 года
Авторитетное издание Tom’s Guide представило рейтинг лучших камерофонов 2026 года, основанный на масштабных тестах и сравнительных съемках. В топ вошли шесть устройств в разных ценовых сегментах.
ТОП-6 смартфонов с лучшими камерами в 2026 году
iPhone 17 Pro
Бесспорным лидером признали iPhone 17 Pro, получивший обновленный телеобъектив на 48 мегапикселей с 4-кратным оптическим зумом и продвинутую фронтальную камеру с технологией Center Stage. Также в ходе тестов авторы установили, что это самый лучший смартфон для съемки видео.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Лучшей альтернативой Android назвали Samsung Galaxy S25 Ultra, который поражает широкоугольной 50 Мп камерой, мощной системой модулей и ИИ-движком для обработки снимков. А функции Galaxy AI помогают делать фото еще более выразительными и детализированными.
Google Pixel 9a
Google Pixel 9a остается самым лучшим бюджетным камерофоном. Он справляется как с дневной, так и с ночной съемкой. Более того, несмотря на более доступную цену, телефон может похвастаться поддержкой макросъемки и астрофотографии.
OnePlus 15
OnePlus 15 назвали самым лучшим камерофоном «за свои деньги». Если раньше китайский флагман выделялся автономностью и скоростью зарядки, то последняя модель получила топовый телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и 50 Мп сенсор, обеспечивающий высокую детализацию и улучшенный динамический диапазон.
Pixel 10
Pixel 10 выделяется тройной камерой с 5-кратным оптическим зумом, что делает его возможностями сравнимыми с флагманами за $1000+. Инструменты ИИ-редактирования помогают быстро улучшать снимки прямо на устройстве.
Samsung Galaxy Z Flip7
Замыкает топ-6 раскладушка Samsung Galaxy Z Flip7. Даже в сложенном формате этот смартфон предлагает оптимальное качество фото благодаря хорошо настроенной системе камер и сбалансированной обработке изображений.
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг лучших камерофонов 2026 года
Лучшие смартфоны за свои деньги — рейтинг 2026
Xiaomi призвала готовиться к подорожанию смартфонов
ЕС вводит новые правила для электромобилей — что изменит Евро-7
Где в Украине активно продают и покупают автомобили (инфографика)
Где больше всего электромобилей в ЕС (инфографика)