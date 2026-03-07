Рейтинг лучших камерофонов 2026 года 07.03.2026, 01:19 — Технологии&Авто

Смартфоны с лучшими камерами в 2026 году, Фото: Tom's Guide

Авторитетное издание Tom’s Guide представило рейтинг лучших камерофонов 2026 года, основанный на масштабных тестах и ​​сравнительных съемках. В топ вошли шесть устройств в разных ценовых сегментах.

ТОП-6 смартфонов с лучшими камерами в 2026 году

iPhone 17 Pro

Бесспорным лидером признали iPhone 17 Pro, получивший обновленный телеобъектив на 48 мегапикселей с 4-кратным оптическим зумом и продвинутую фронтальную камеру с технологией Center Stage. Также в ходе тестов авторы установили, что это самый лучший смартфон для съемки видео.

iPhone 17 Pro

Samsung Galaxy S25 Ultra

Лучшей альтернативой Android назвали Samsung Galaxy S25 Ultra, который поражает широкоугольной 50 Мп камерой, мощной системой модулей и ИИ-движком для обработки снимков. А функции Galaxy AI помогают делать фото еще более выразительными и детализированными.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a остается самым лучшим бюджетным камерофоном. Он справляется как с дневной, так и с ночной съемкой. Более того, несмотря на более доступную цену, телефон может похвастаться поддержкой макросъемки и астрофотографии.

Google Pixel 9a

OnePlus 15

OnePlus 15 назвали самым лучшим камерофоном «за свои деньги». Если раньше китайский флагман выделялся автономностью и скоростью зарядки, то последняя модель получила топовый телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и 50 Мп сенсор, обеспечивающий высокую детализацию и улучшенный динамический диапазон.

OnePlus 15

Pixel 10

Pixel 10 выделяется тройной камерой с 5-кратным оптическим зумом, что делает его возможностями сравнимыми с флагманами за $1000+. Инструменты ИИ-редактирования помогают быстро улучшать снимки прямо на устройстве.

Pixel 10

Samsung Galaxy Z Flip7

Замыкает топ-6 раскладушка Samsung Galaxy Z Flip7. Даже в сложенном формате этот смартфон предлагает оптимальное качество фото благодаря хорошо настроенной системе камер и сбалансированной обработке изображений.

Samsung Galaxy Z Flip7

