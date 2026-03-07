Компания Ford объявила об отзыве более 4 млн пикапов Сегодня 02:13 — Технологии&Авто

Ford отзывает более 4 млн пикапов из-за дефектов тормозной системы

Автогигант Ford Motor Company инициировал одну из самых масштабных сервисных кампаний в своей истории, охватывающую более 4,3 миллионов транспортных средств на рынке США. Причиной стал критический программный сбой, который может привести к полному отказу от тормозов прицепа и неисправности наружного освещения, что существенно повышает риск возникновения ДТП.

Об этом сообщает Autoblog.

Подробности

Согласно отчету, предоставленному в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), основная проблема заключается в интегрированном модуле прицепа (ITRM).

Читайте также Lexus отзывает внедорожники LX 600 из-за угрозы саморазрушения трансмиссии

Из-за программной ошибки этот блок может терять связь с бортовой системой автомобиля, в результате чего прицеп остается без стоп-сигналов, указателей поворота и рабочих тормозов.

Под сервисную кампанию попали самые популярные модели пикапов F-150 и F-250 Super Duty 2021−2026 годов выпуска, а также Maverick, Ranger, внедорожники Expedition и люксовые Lincoln Navigator.

Проблема задела даже новейшие электрические фургоны E-Transit 2026 модельного года.

Масштабы угрозы и меры безопасности от производителя

Наибольшее количество потенциально опасных автомобилей приходится на флагманские пикапы F-150, которых насчитывается более 2,3 миллиона единиц.

«Неработающие фонари или тормоза прицепа могут снизить способность водителя управлять прицепом и снизить видимость для других участников дорожного движения, увеличивая риск аварии», — отмечают представители Ford в официальной документации.

Читайте также Nissan отзывает более 640 000 внедорожников из-за дефектов двигателя и коробки передач

В настоящее время компания готовит обновление программного обеспечения, которое должно устранить критическую уязвимость.

Владельцам пострадавших автомобилей настоятельно рекомендуют воздержаться от транспортировки прицепов до момента визита в сервисный центр и проверки системы на соответствие федеральным стандартам безопасности.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.