Компания Ford объявила об отзыве более 4 млн пикапов

Ford отзывает более 4 млн пикапов из-за дефектов тормозной системы
Ford отзывает более 4 млн пикапов из-за дефектов тормозной системы
Автогигант Ford Motor Company инициировал одну из самых масштабных сервисных кампаний в своей истории, охватывающую более 4,3 миллионов транспортных средств на рынке США. Причиной стал критический программный сбой, который может привести к полному отказу от тормозов прицепа и неисправности наружного освещения, что существенно повышает риск возникновения ДТП.
Об этом сообщает Autoblog.

Подробности

Согласно отчету, предоставленному в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), основная проблема заключается в интегрированном модуле прицепа (ITRM).
Из-за программной ошибки этот блок может терять связь с бортовой системой автомобиля, в результате чего прицеп остается без стоп-сигналов, указателей поворота и рабочих тормозов.
Под сервисную кампанию попали самые популярные модели пикапов F-150 и F-250 Super Duty 2021−2026 годов выпуска, а также Maverick, Ranger, внедорожники Expedition и люксовые Lincoln Navigator.
Проблема задела даже новейшие электрические фургоны E-Transit 2026 модельного года.

Масштабы угрозы и меры безопасности от производителя

Наибольшее количество потенциально опасных автомобилей приходится на флагманские пикапы F-150, которых насчитывается более 2,3 миллиона единиц.
«Неработающие фонари или тормоза прицепа могут снизить способность водителя управлять прицепом и снизить видимость для других участников дорожного движения, увеличивая риск аварии», — отмечают представители Ford в официальной документации.
В настоящее время компания готовит обновление программного обеспечения, которое должно устранить критическую уязвимость.
Владельцам пострадавших автомобилей настоятельно рекомендуют воздержаться от транспортировки прицепов до момента визита в сервисный центр и проверки системы на соответствие федеральным стандартам безопасности.
По материалам:
УНН
