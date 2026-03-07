Компания Ford объявила об отзыве более 4 млн пикапов
Автогигант Ford Motor Company инициировал одну из самых масштабных сервисных кампаний в своей истории, охватывающую более 4,3 миллионов транспортных средств на рынке США. Причиной стал критический программный сбой, который может привести к полному отказу от тормозов прицепа и неисправности наружного освещения, что существенно повышает риск возникновения ДТП.
Об этом сообщает Autoblog.
Подробности
Согласно отчету, предоставленному в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), основная проблема заключается в интегрированном модуле прицепа (ITRM).
Из-за программной ошибки этот блок может терять связь с бортовой системой автомобиля, в результате чего прицеп остается без стоп-сигналов, указателей поворота и рабочих тормозов.
Под сервисную кампанию попали самые популярные модели пикапов F-150 и F-250 Super Duty 2021−2026 годов выпуска, а также Maverick, Ranger, внедорожники Expedition и люксовые Lincoln Navigator.
Проблема задела даже новейшие электрические фургоны E-Transit 2026 модельного года.
Масштабы угрозы и меры безопасности от производителя
Наибольшее количество потенциально опасных автомобилей приходится на флагманские пикапы F-150, которых насчитывается более 2,3 миллиона единиц.
«Неработающие фонари или тормоза прицепа могут снизить способность водителя управлять прицепом и снизить видимость для других участников дорожного движения, увеличивая риск аварии», — отмечают представители Ford в официальной документации.
В настоящее время компания готовит обновление программного обеспечения, которое должно устранить критическую уязвимость.
Владельцам пострадавших автомобилей настоятельно рекомендуют воздержаться от транспортировки прицепов до момента визита в сервисный центр и проверки системы на соответствие федеральным стандартам безопасности.
Поделиться новостью
Также по теме
Компания Ford объявила об отзыве более 4 млн пикапов
Рейтинг лучших камерофонов 2026 года
Lexus снимает с производства свой первый электромобиль
Xiaomi призвала готовиться к подорожанию смартфонов
ЕС вводит новые правила для электромобилей — что изменит Евро-7
Где в Украине активно продают и покупают автомобили (инфографика)