Lexus отзывает внедорожники LX 600 из-за угрозы саморазрушения трансмиссии

Компания Toyota объявила об отзыве примерно 4400 внедорожников Lexus LX 600 2025 и 2026 модельных лет на рынке США из-за критической ошибки в программном обеспечении.
Об этом сообщает Autoblog.
Подробности
Проблема связана с работой 10-ступенчатой автоматической коробки передач, которая в результате сбоя может получить внутренние повреждения во время движения.
Специалисты производителя предупреждают, что некорректная работа электроники способна привести к внезапной потере тяги на высоких скоростях и утечке трансмиссионной жидкости, что создает прямую угрозу пожара.
Технические риски и последствия программного сбоя
«Потенциальная проблема с программным обеспечением может привести к самоповреждению трансмиссии и потере мощности во время движения. Мы должны принять меры сейчас, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов», — отмечают представители Toyota.
Хотя точный механизм возникновения дефекта пока не разглашается, инженеры отмечают необходимость срочного обновления прошивки блока управления.
Это уже четвертый отзыв для текущего поколения LX 600 с момента его дебюта, что подрывает репутацию бренда как эталона надежности.
Ранее модель уже сталкивалась с проблемами из-за металлической стружки в двигателях V6 и некорректной работы системы стабилизации.
Предыдущие дефекты автомобилей Toyota в 2026 году
Нынешний инцидент по Lexus стал продолжением серии технических неудач концерна Toyota в начале 2026 года.
В частности, под отзыв ранее попали спорткары GR Supra из-за риска воспламенения стартера и гибриды Prius, у которых обнаружили дефект замков задней двери, которые могли самовольно открываться во время движения.
Компания обещает провести все ремонтные работы и обновление ПО бесплатно для владельцев, чтобы свести к минимуму риски аварийных ситуаций на дорогах.
