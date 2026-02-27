0 800 307 555
Google представила новую модель генерации изображений Nano Banana 2

Генератор изображений Nano Banana 2 получил поддержку 4K, 5 персонажей и интеграцию с поиском
Генератор изображений Nano Banana 2 получил поддержку 4K, 5 персонажей и интеграцию с поиском
Компания Google представила Nano Banana 2 — обновленную модель для создания изображений. Она сочетает расширенные знания о мире и возможностях логического рассуждения со студийным качеством Nano Banana Pro и быстротой обработки Flash.
По заявлению Google, Nano Banana 2 сочетает высокоскоростной интеллект Gemini Flash с улучшенной визуальной генерацией. Модель поддерживает быстрое редактирование и многократные итерации, а также открывает функции, ранее доступные только в Pro-версии Nano Banana.

Основные преимущества Nano Banana 2

Среди ключевых характеристик новой модели:
  • Расширенные знания о мире — использует базу знаний Gemini и данные веб-поиска в реальном времени для более точного воспроизведения объектов и тем.
  • Генерация и перевод текста — создает читабельный текст для маркетинговых материалов и позволяет переводить его прямо внутри изображения.
  • Согласованность объектов — поддерживает сходство с пятью персонажами и точность до 14 объектов в одном рабочем процессе.
  • Точное выполнение инструкций — корректно следует сложным запросам пользователя.
  • Продакшн-характеристики — разные соотношения сторон и разрешение от 512 пикселей до 4K.
  • Улучшенное визуальное качество — насыщенное освещение, более глубокие текстуры и детализация при скорости Flash.
Интеграция Nano Banana 2 в продукты Google

Google постепенно внедряет Nano Banana 2 в свои сервисы:
  • В Gemini app она заменит Nano Banana Pro в версиях Fast, Thinking и Pro. Подписчики Google AI Pro и Ultra продолжат доступ к Pro-версии для специализированных задач.
  • В Search (AI Mode и Lens) модель будет доступна в 141 новой стране и на восьми языках.
  • В AI Studio, Gemini API, Google Antigravity и через Google Cloud Vertex AI она уже доступна в режиме превью.
Использование в рекламных и рабочих продуктах

  • У Flow Nano Banana 2 стала моделью генерации изображений по умолчанию без расхода кредитов.
  • В Google Ads модель помогает формировать подсказки при создании рекламных кампаний.
Благодаря Nano Banana 2 пользователи получают сочетание высокой скорости, точности и студийного качества, ранее доступного только в Pro-версии.
Google
