Meta выпустит первые смарт-часы с ИИ в 2026 году

Технологии&Авто
13
Устройство могут представить до конца 2026 года
Meta планирует вернуться на рынок носимых устройств и выпустить собственные смарт-часы с функциями мониторинга здоровья и интегрированным искусственным интеллектом.
По информации издания The Information, устройство могут представить до конца 2026 года.
Модель с кодовым названием Malibu 2 станет второй попыткой Meta закрепиться в сегменте носимых устройств после того, как в 2022 году компания отменила предыдущий проект из-за технических трудностей и оптимизации затрат.

Возврат к сегменту wearable

Ранее Meta уже работала над собственными смарт-часами, однако в 2022 году свернула проект из-за технических сложностей и сокращения затрат. Теперь компания возобновила разработку устройства, сочетающего функции мониторинга физической активности и здоровья с возможностями искусственного интеллекта, а также глубокую интеграцию с AI-сервисами и другими продуктами экосистемы Meta.

Часть более широкой стратегии

Новые смарт-часы станут дополнением к линейке умных очков Meta. Ранее компания представила очки Meta Ray-Ban Display, получившие столь высокий спрос, что Meta была вынуждена временно приостановить международный запуск из-за ограниченных запасов.
Выход смарт-часов Meta усилит конкуренцию на рынке носимых устройств, где уже активно работают Apple, Samsung Electronics, Google, Garmin и Fitbit. Кроме того, Apple также разрабатывает собственные AI-очки, которые могут появиться уже в следующем году и составить прямую конкуренцию устройствам Meta.
По материалам:
double.news
Payment systems