Apple запускает конкурента YouTube и Spotify
Apple готовит существенное обновление сервиса Podcasts. Известно, что через фирменное приложение можно смотреть и загружать видео.
Об этом сообщает CNBC.
Читайте также
По данным экспертов, обновление Apple Podcasts по функционалу приближает сервис к конкурентам Spotify, YouTube и Netflix.
«Двадцать лет назад Apple добавила подкасты к iTunes, а более десяти лет назад мы представили специальное приложение Podcasts», — об этом заявил старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью.
По его словам, в обновленном приложении Apple Podcasts пользователи смогут переключаться между просмотром и прослушиванием эпизодов с одной ленты.
Они также могут использовать режим «картинка в картинке» и загружать видеоэпизоды для просмотра оффлайн.
Новый формат также вводит динамичную вставку видеорекламы. При этом в Apple заявили, что не будут взимать плату с авторов контента или провайдеров за распространение видеоподкастов.
Поделиться новостью
Также по теме
Apple запускает конкурента YouTube и Spotify
Самые популярные китайские автомобили среди украинцев: новые и подержанные
Citroen Berlingo 2026 года получил дизель и обновленные цены
Как выбрать автомобиль для холодной погоды
На Mac появилась функция ограничения заряда и компактная панель Safari
Цена соответствует качеству: механик назвал 6 лучших электромобилей (фото)