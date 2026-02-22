0 800 307 555
Apple запускает конкурента YouTube и Spotify

Технологии&Авто
Apple готовит существенное обновление сервиса Podcasts. Известно, что через фирменное приложение можно смотреть и загружать видео.
Об этом сообщает CNBC.
По данным экспертов, обновление Apple Podcasts по функционалу приближает сервис к конкурентам Spotify, YouTube и Netflix.
«Двадцать лет назад Apple добавила подкасты к iTunes, а более десяти лет назад мы представили специальное приложение Podcasts», — об этом заявил старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью.
По его словам, в обновленном приложении Apple Podcasts пользователи смогут переключаться между просмотром и прослушиванием эпизодов с одной ленты.
Они также могут использовать режим «картинка в картинке» и загружать видеоэпизоды для просмотра оффлайн.
Новый формат также вводит динамичную вставку видеорекламы. При этом в Apple заявили, что не будут взимать плату с авторов контента или провайдеров за распространение видеоподкастов.
По материалам:
РБК-Україна
Apple
