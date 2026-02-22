Citroen Berlingo 2026 года получил дизель и обновленные цены Сегодня 06:03 — Технологии&Авто

Citroen Berlingo 2026

Citroen расширила линейку Berlingo в 2026 году, вернув в гамму дизельный двигатель. К полностью электрической версии теперь добавлен 1,5-литровый BlueHDi мощностью 100 л.с. в паре с механической коробкой передач. Решение связано с новой стратегией Stellantis, предусматривающей сохранность дизельных двигателей в ряде моделей.

Дизельная модификация ориентирована на водителей, которые ежедневно проезжают на большие расстояния и рассчитывают на умеренные эксплуатационные расходы. Заявленный расход топлива составляет от 5,165 до 6,102 литра на 100 км, выбросы CO2 — от 135,24 до 160,08 г/км.

Версия Plus включает в себя кондиционер, мультимедийную систему с центральным дисплеем

Berlingo с дизелем предлагается в комплектациях Plus и Max. Версия Plus включает в себя кондиционер, мультимедийную систему с центральным дисплеем и поддержкой смартфонов, задние парктроники и набор систем активной безопасности.

Выполнение Max дополняется расширенными ассистентами парковки и более продвинутым оснащением салона.

Цены

Цены на дизельные версии стартуют от 26 230 евро. Электрический вариант мощностью 136 л.с. остается в продаже и стоит от 35 980 евро.

Обновленная линейка расширяет выбор для тех, кто рассматривает новые автомобили 2026 года в сегменте практичных семейных моделей.

