Škoda интегрировала игры, видео и Spotify в электромобили
Škoda расширила возможности цифровых развлечений в своих электромобилях, интегрировав новые приложения непосредственно в информационно-развлекательную систему. Владельцы моделей Enyaq и Elroq с программным обеспечением ME4 или более новым теперь имеют доступ к играм, видеоконтенту и стриминговой музыке без подключения внешних устройств. Новые функции доступны для автомобилей, выпущенных с конца 2024 года, и охватывают три ключевых направления цифрового контента — аудио, видео и интерактивные развлечения.
Об этом сообщили в компании.
Автомобиль как игровая консоль
Самым заметным новшеством стала интеграция платформы AirConsole, фактически превращающая электромобиль в игровую систему.
Приложение позволяет запускать игры непосредственно на центральном дисплее, используя смартфоны пассажиров в качестве контроллеров.
После запуска игры система автоматически предлагает подключить телефон, а управление происходит через мобильный браузер.
В зависимости от игры можно подключить несколько смартфонов одновременно, что открывает возможность многопользовательского режима.
На момент запуска доступно около 15 игр разных жанров — от головоломок до гонки и спортивных соревнований.
Для автомобилей Škoda также эксклюзивно предлагается классическая игра Tetris. Игровые функции работают только тогда, когда автомобиль припаркован, и предназначены для времяпрепровождения во время ожидания.
Использование большого центрального дисплея и штатной аудиосистемы создает эффект, близкий к домашним игровым консолям.
Spotify без смартфона
С января 2026 г. электромобили Škoda с соответствующим программным обеспечением получили полноценную интеграцию Spotify.
Подключение к аккаунту происходит через QR-код, после чего пользователи могут слушать музыку и подкасты непосредственно через интерфейс автомобиля.
Для потокового воспроизведения используется встроенное интернет-соединение автомобиля, устраняющее потребность в использовании мобильного трафика смартфона. Система также поддерживает офлайн-прослушивание.
Видеоконтент на центральном дисплее
Еще одним дополнением стало приложение Škoda Play, которое открывает доступ к видеоконтенту разных поставщиков. Через него пользователи могут просматривать материалы BBC, CNN, Euronews, Red Bull TV, NASA и других платформ, а также фирменные видеоканалы бренда.
Как и в случае с музыкальным сервисом, приложение использует встроенное соединение автомобиля и не требует отдельной учетной записи.
Развлечения для всех пассажиров
Интеграция новых сервисов подчеркивает тенденцию превращения электромобиля в цифровое пространство для отдыха во время остановок.
Многопользовательские игры, потоковое аудио и видео делают Enyaq и Elroq не только средством передвижения, но и полноценным мультимедийным центром для всей семьи.
