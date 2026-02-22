Škoda интегрировала игры, видео и Spotify в электромобили Сегодня 02:26 — Технологии&Авто

Владельцы электрических Škoda теперь смогут играть в игры в авто, Фото: Škoda

Škoda расширила возможности цифровых развлечений в своих электромобилях, интегрировав новые приложения непосредственно в информационно-развлекательную систему. Владельцы моделей Enyaq и Elroq с программным обеспечением ME4 или более новым теперь имеют доступ к играм, видеоконтенту и стриминговой музыке без подключения внешних устройств. Новые функции доступны для автомобилей, выпущенных с конца 2024 года, и охватывают три ключевых направления цифрового контента — аудио, видео и интерактивные развлечения.

Об этом сообщили в компании.

Автомобиль как игровая консоль

Самым заметным новшеством стала интеграция платформы AirConsole, фактически превращающая электромобиль в игровую систему.

Приложение позволяет запускать игры непосредственно на центральном дисплее, используя смартфоны пассажиров в качестве контроллеров.

После запуска игры система автоматически предлагает подключить телефон, а управление происходит через мобильный браузер.

В зависимости от игры можно подключить несколько смартфонов одновременно, что открывает возможность многопользовательского режима.

Автомобиль как игровая консоль, Фото: Škoda

На момент запуска доступно около 15 игр разных жанров — от головоломок до гонки и спортивных соревнований.

Для автомобилей Škoda также эксклюзивно предлагается классическая игра Tetris. Игровые функции работают только тогда, когда автомобиль припаркован, и предназначены для времяпрепровождения во время ожидания.

Использование большого центрального дисплея и штатной аудиосистемы создает эффект, близкий к домашним игровым консолям.

Spotify без смартфона

С января 2026 г. электромобили Škoda с соответствующим программным обеспечением получили полноценную интеграцию Spotify.

Подключение к аккаунту происходит через QR-код, после чего пользователи могут слушать музыку и подкасты непосредственно через интерфейс автомобиля.

Škoda интегрировала Spotify в электромобили, Фото: Škoda

Для потокового воспроизведения используется встроенное интернет-соединение автомобиля, устраняющее потребность в использовании мобильного трафика смартфона. Система также поддерживает офлайн-прослушивание.

Видеоконтент на центральном дисплее

Еще одним дополнением стало приложение Škoda Play, которое открывает доступ к видеоконтенту разных поставщиков. Через него пользователи могут просматривать материалы BBC, CNN, Euronews, Red Bull TV, NASA и других платформ, а также фирменные видеоканалы бренда.

Видеоконтент на центральном дисплее, Фото: Škoda

Как и в случае с музыкальным сервисом, приложение использует встроенное соединение автомобиля и не требует отдельной учетной записи.

Развлечения для всех пассажиров

Интеграция новых сервисов подчеркивает тенденцию превращения электромобиля в цифровое пространство для отдыха во время остановок.

Многопользовательские игры, потоковое аудио и видео делают Enyaq и Elroq не только средством передвижения, но и полноценным мультимедийным центром для всей семьи.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.