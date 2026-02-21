Рынок новых легковушек в Украине: какие авто выбирают население и бизнес
В прошлом месяце украинский автопарк пополнился более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Большинство январских продаж пришлось на частный сектор — 66%, тогда как 34% машин приобрели юридические лица.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, если сравнивать с январем прошлого года, спрос вырос в обоих сегментах.
В частном секторе продажи увеличились на 20%, а среди корпоративных клиентов — на 19%.
Самыми популярными среди частных покупателей стали:
- Toyota RAV4 — 268 авто;
- Hyundai Tucson — 159 авто;
- BYD Leopard 3 — 155 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 146 авто;
- Mazda CX-5 — 126 авто.
У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster — 319 авто;
- Peugeot Landtrek — 73 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 72 авто;
- Skoda Octavia — 69 авто;
- Toyota RAV4 — 66 авто.
