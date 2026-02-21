Рынок новых легковушек в Украине: какие авто выбирают население и бизнес Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

Toyota RAV4 - самая популярная новая легковушка среди частных лиц

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Большинство январских продаж пришлось на частный сектор — 66%, тогда как 34% машин приобрели юридические лица.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

По данным аналитиков, если сравнивать с январем прошлого года, спрос вырос в обоих сегментах.

В частном секторе продажи увеличились на 20%, а среди корпоративных клиентов — на 19%.

Самыми популярными среди частных покупателей стали:

Toyota RAV4 — 268 авто;

Hyundai Tucson — 159 авто;

BYD Leopard 3 — 155 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 146 авто;



Mazda CX-5 — 126 авто.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster — 319 авто;

Peugeot Landtrek — 73 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 72 авто;

Skoda Octavia — 69 авто;

Toyota RAV4 — 66 авто.

