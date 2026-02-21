0 800 307 555
Очки Meta получат новую технологию

Технологии&Авто
28
Очки Meta смогут узнавать людей на улице
Очки Meta смогут узнавать людей на улице, Фото: The New York Times
Meta планирует внедрить в свои умные очки Ray-Ban функцию распознавания лиц под названием «Name Tag». Она должна помогать пользователям идентифицировать людей через ИИ-ассистента, однако уже вызывает беспокойство по поводу конфиденциальности.
Об этом пишет The New York Times.

Появится ли в очках Meta встроенное узнавание людей

Функция «Name Tag» позволит владельцам очков идентифицировать людей рядом и получать информацию о них через встроенного ИИ-ассистента.
По данным издания, Марк Цукерберг хочет сделать эту возможность ключевым отличием устройства и повысить его практическую ценность.
Согласно внутреннему документу, который видели журналисты, обсуждения запуска продолжаются с начала прошлого года. В мае компания даже рассматривала вариант тестового запуска для участников конференции для незрячих, но этого не произошло. Позже планировали более широкий релиз.
В документе также упоминается, что «политическая турбулентность» в США может сыграть в пользу запуска, ведь часть общественных организаций, которые могли бы критиковать компанию, будет сосредоточена на других вопросах. В подразделе Reality Labs сочли момент благоприятным для внедрения технологии.
Это резкий поворот компании. Пять лет назад Facebook отказался от системы автоматического распознавания лиц для обозначения людей на фото, объясняя это необходимостью найти правильный баланс между инновациями и конфиденциальностью.
Как пишет Macrumors, Meta уже рассматривала интеграцию такой функции в первое поколение очков, однако тогда помешали технические и нравственные риски. Сами очки, созданные в партнерстве с EssilorLuxottica, с момента дебюта в 2021 году стали коммерчески успешными. По словам партнера, в 2025 году было продано более семи миллионов устройств.
Сейчас компания определяется, кого именно можно будет узнавать. Среди вариантов — люди, с которыми пользователь связан через платформы Meta, или имеющие публичный аккаунт в сервисах типа Instagram. В то же время, возможность идентифицировать кого-либо без ограничений, по данным NYT, не предполагается.
В комментарии изданию Meta заявила, что работает над продуктами, помогающими людям поддерживать связь и улучшающими повседневную жизнь, и что компания осторожно подходит к решениям по внедрению новых функций.
Вопросы конфиденциальности уже возникали вокруг этих очков. В 2024 году двое студентов Гарварда использовали Ray-Ban Meta вместе с сервисом распознавания лиц PimEyes, чтобы идентифицировать незнакомцев в метро Бостона. Видео эксперимента стало вирусным. В ответ Meta напомнила, что в очках есть светодиодный индикатор записи.
Также сообщается, что компания работает над очками с так называемым суперсенсингом — устройствами, которые могут постоянно использовать камеры и сенсоры для фиксации событий в течение дня.
По материалам:
Телеканал 24
Meta
