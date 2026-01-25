Xiaomi презентовала собственные умные очки: станут ли они конкурентом Meta и Amazon
Xiaomi показала собственные очки Mijia Smart Audio Glasses со встроенным звуком. Они позволяют слушать музыку и отвечать на звонки, не используя наушники.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Что известно об умных очках Mijia Smart Audio Glasses от Xiaomi
Mijia Smart Audio Glasses — это обычные с виду очки с динамиками в дужках.
Они работают по принципу open-ear. Это означает, что звук слышен хорошо, но уши остаются открытыми.
В умных очках установили четыре микрофона. Они уменьшают шум ветра, поэтому голос хорошо слышен даже на улице. Также есть режим, снижающий утечку звука, чтобы люди рядом не слышали разговор.
Xiaomi предлагает три варианта очков Titanium — легкие и минималистичные, Browline с классическим дизайном, Aviator с формой авиаторов с затемненными линзами. Во всех моделях можно установить линзы с диоптриями.
Titanium и Browline защищают глаза от синего света, а Aviator — от солнца (UV400). Самая легкая версия весит всего 27,6 г.
Батареи встроены в дужки, поэтому очки не давят на уши. Шарниры рассчитаны на частое использование.
Очки имеют защиту IP54 и не боятся пыли и дождя.
Очки могут работать до 13 часов в режиме прослушивания музыки, за 10 минут зарядки могут обеспечить до 4 часов работы, а полная зарядка длится около 1 часа.
Через приложение Xiaomi Glasses можно:
- управлять жестами,
- вызвать голосового ассистента,
- найти потерянные очки,
- записывать разговоры (с индикатором),
- подключать очки к двум устройствам.
Очки Xiaomi намного проще решений Meta и Amazon. У них нет камер и экранов. Это не гаджет для соцсетей, а скорее удобная замена наушников на каждый день. Однако именно в этой массовости и есть главная идея Xiaomi.
Сколько стоят умные очки Mijia Smart Audio Glasses
В настоящее время доступны три версии очков Mijia Smart Audio Glasses: Titanium, Browline и Aviator.
Цена стартует от 9999 грн.
