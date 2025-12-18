0 800 307 555
Китайские полицейские стали использовать смарт-очки с ИИ

Местные инспекторы все чаще прибегают к помощи «умных» очков с искусственным интеллектом, которые позволяют в считаные секунды получать данные об автомобилях и водителях.
Согласно официальному сообщению дорожной полиции Чанша, управление дорожного движения муниципального бюро общественной безопасности оснастило своих сотрудников на передовой новыми AI-очками.
Внешне устройство выглядит как обычные очки и отличается небольшим весом, но его главная особенность — мгновенный доступ к информации об автомобиле. За одну-две секунды данные выводятся на встроенный экран, и полицейский может ознакомиться с ними, не останавливаясь и не отвлекаясь от работы.
Очки оснащены 12-Мп широкоугольной камерой и алгоритмом предиктивной стабилизации изображения, который обеспечивает четкую картинку даже при движении или плотном транспортном потоке. Одного заряда аккумулятора достаточно примерно на восемь часов непрерывной работы.
Ключевая функция устройства — автоматическое распознавание номерных знаков. Система работает в оффлайн-режиме, обеспечивает точность более 99% и выдает результат менее чем за одну секунду. Она стабильно функционирует при разных условиях освещения как днем, так и ночью.
После идентификации автомобиля очки в реальном времени подключаются к базе данных дорожной полиции и отображают информацию о регистрации, прохождении техосмотра и зафиксированных нарушениях.
Возможности устройства не ограничиваются контролем транспорта. Очки также поддерживают распознавание лиц, синхронный голосовой перевод на более чем десяти языках и видеозапись на месте для нужд правоохранительных органов.
По данным полиции, благодаря этой технологии время проверки одной линии движения сократилось с примерно 30 секунд до 1−2 секунд. Система снижает объем ручной работы, уменьшает нагрузку на сотрудников, позволяет проводить проверки без прямого контакта и делает дорожный контроль более безопасным и точным.
