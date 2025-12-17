0 800 307 555
OpenAI представила обновленную модель ChatGPT Images

Технологии&Авто
12
OpenAI начала развертывание новой версии графической модели ChatGPT Images, работающей на базе GPT-5.2. По данным компании, обновление обеспечивает в четыре раза быстрее создание изображений по сравнению с предыдущей версией инструмента.
В OpenAI заявляют, что новая модель теперь лучше выполняет инструкции, такие как редактирование уже созданных изображений. Пользователи могут добавлять, удалять, комбинировать, сочетать и транспонировать элементы в готовых картинках.
Компания также сообщила об усовершенствовании воспроизведения текста. Это была одна из проблем предыдущих моделей, которые испытывали трудности с созданием надписей. Обновленный ChatGPT Images способен корректнее работать с текстовыми элементами, особенно с мелким и плотным текстом.
В рамках этого обновления в интерфейсе ChatGPT появился отдельный раздел Images в боковой панели. Там пользователи могут найти готовые фильтры и примеры подсказок для работы с генерацией иллюстраций.
Запуск новой версии ChatGPT Images происходит на фоне роста популярности графического инструмента Nano Banana Pro, вызвавшего увеличение количества пользователей Gemini.
В октябре Google сообщила о 650 миллионах пользователей, тогда как в июле их было 450 миллионов. Из-за высокого спроса компания ограничила бесплатных пользователей только двумя генерациями изображений в день.
По словам OpenAI, ChatGPT Images является важной составляющей роста аудитории сервиса, которая составляет 800 миллионов пользователей еженедельно. Компания заявила, что обновление — это лишь один из шагов к более подробным и многоязычным возможностям модели.
«Мы считаем, что мы все еще находимся в начале того, что может дать генерация изображений. Сегодняшнее обновление является значительным шагом вперед и впереди еще много нового: от более детальных редактирований до более богатых и более детальных результатов в разных языках», — заявили в OpenAI.
По материалам:
mezha.media
