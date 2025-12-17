Украинский автопарк стареет: где продают самые молодые и самые старые подержанные автомобили Сегодня 13:04 — Личные финансы

Украинский автопарк стареет: где продают самые молодые и самые старые подержанные автомобили

В ноябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины вырос до 16,6 лет. В октябре этот показатель составил 16,4 лет. Географическая структура рынка остается стабильной. Самые молодые автомобили традиционно продаются в столице, в то время как в восточных и южных регионах в обращении находятся самые старые машины.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Регионы с самыми молодыми автомобилями

Город Киев удерживает первое место по самому низкому среднему возрасту авто. Показатель составляет 11,1 лет. Это единственный регион страны, где средний возраст автомобилей не превышает 12 лет. Такая ситуация объясняется высокой концентрацией нового и недавно импортированного транспорта. За месяц средний возраст авто в столице даже несколько снизился, что свидетельствует об активном обращении новых машин.

Закарпатская и Львовская области занимают второе место с одинаковым показателем 14,7 лет. Это связано с активным импортом подержанных легковых автомобилей через западные границы. Хотя такие авто не новые, они заметно моложе среднего показателя по стране.

Инфографика: eauto.org.ua

Продажи через Дію

В ноябре зафиксирован рост среднего возраста автомобилей, которые перерегистрировались через электронный сервис Дія. Показатель вырос до 17,0 года по сравнению с 16,8 года в октябре.

Таким образом, так называемый цифровой канал стал одним из сегментов со старейшими автомобилями на рынке. Старшие машины продаются только в Сумской, Херсонской и Донецкой областях. Это может свидетельствовать о том, что сервис Дія чаще всего используют для скорых сделок с максимально бюджетными авто, когда все условия между продавцом и покупателем согласованы заранее.

Региональные колебания среднего возраста

Наибольший рост средних лет зафиксирован в Ровенской области, где показатель увеличился на 0,5 года. Черниговская и Сумская области продемонстрировали рост на 0,4 года.

Херсонская область стала единственным регионом, где зафиксировано снижение среднего возраста на 0,7 года. В то же время из-за малых объемов сделок даже несколько операций могут оказывать существенное влияние на статистику.

Средний возраст авто по типу топлива

Самыми молодыми на вторичном рынке остаются электромобили. В ноябре их средний возраст составил 4,7 лет.

Автомобили с гибридными силовыми установками имели средний возраст 5,8 лет.

Бензиновые автомобили, продававшиеся в ноябре, имели средний возраст 14,3 года. Для дизельных авто этот показатель составил 14,8 лет.

Самыми старыми остаются машины с газобаллонным оборудованием. Их средний возраст достиг 18,3 года.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

