Где самая большая и самая низкая почасовая оплата труда в странах Европы (инфографика)
В третьем квартале 2025 года почасовая стоимость рабочей силы выросла на 3,3% в еврозоне и на 3,7% в ЕС по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.
Такие данные опубликованы Евростатом, статистическим управлением Европейского Союза.
Секторы экономики
В третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года почасовые расходы на оплату труда в еврозоне выросли на 3,1% в (преимущественно) некоммерческом секторе экономики и на 3,3% в деловом секторе экономики:
- +3,3% в промышленности,
- +4,3% в строительстве,
- +3,2% в сфере услуг.
В ЕС почасовые расходы на оплату труда выросли на 3,4% в (преимущественно) некоммерческом секторе экономики и на 3,8% в предпринимательском секторе экономики:
- +3,7% в промышленности,
- +4,7% в строительстве и
- +3,7% в сфере услуг.
В ЕС в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года видами экономической деятельности (разделы NACE Rev. 2), в которых наблюдался наибольший рост стоимости почасовой оплаты труда, были:
- S — «Другая деятельность в сфере услуг» (+4,5%),
- F — «Строительство» (+4,3%),
- M — «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (+4,3%).
Самый низкий годовой рост зафиксирован в разделе D NACE Rev. 2 — «Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» (+2,5%).
В ЕС в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года виды экономической деятельности (разделы NACE Rev. 2), в которых наблюдался наибольший рост не заработной платы, были:
- F — «Строительство» (+5,8%)
- S — «Другая деятельность в сфере услуг» (+5,6%) и
- L — «Операции с недвижимостью» (+5,5%).
Самый низкий годовой рост был зафиксирован в разделе B NACE Rev. 2 — «Горнодобывающая промышленность» (+2,5%).
Какая почасовая оплата труда в разных странах
В третьем квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года наибольший рост стоимости почасовой оплаты труда в целом по экономике был зафиксирован в Болгарии (+12,4%), Литве (+9,7%), Хорватии (+9,1%) и Венгрии (+8,8%).
Самый низкий рост был зафиксирован во Франции (+1,3%), Словении (+1,6%), Испании (+2,0%), Австрии (+2,1%) и Италии (+2,4%), в то время как на Мальте наблюдалось снижение на -1,4%.
