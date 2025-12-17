0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где самая большая и самая низкая почасовая оплата труда в странах Европы (инфографика)

Личные финансы
68
Где самая большая и самая низкая почасовая оплата труда в странах Европы (инфографика)
Где самая большая и самая низкая почасовая оплата труда в странах Европы (инфографика)
В третьем квартале 2025 года почасовая стоимость рабочей силы выросла на 3,3% в еврозоне и на 3,7% в ЕС по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.
Такие данные опубликованы Евростатом, статистическим управлением Европейского Союза.

Секторы экономики

В третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года почасовые расходы на оплату труда в еврозоне выросли на 3,1% в (преимущественно) некоммерческом секторе экономики и на 3,3% в деловом секторе экономики:
  • +3,3% в промышленности,
  • +4,3% в строительстве,
  • +3,2% в сфере услуг.
В ЕС почасовые расходы на оплату труда выросли на 3,4% в (преимущественно) некоммерческом секторе экономики и на 3,8% в предпринимательском секторе экономики:
  • +3,7% в промышленности,
  • +4,7% в строительстве и
  • +3,7% в сфере услуг.
В ЕС в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года видами экономической деятельности (разделы NACE Rev. 2), в которых наблюдался наибольший рост стоимости почасовой оплаты труда, были:
  • S — «Другая деятельность в сфере услуг» (+4,5%),
  • F — «Строительство» (+4,3%),
  • M — «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (+4,3%).
Самый низкий годовой рост зафиксирован в разделе D NACE Rev. 2 — «Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» (+2,5%).
В ЕС в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года виды экономической деятельности (разделы NACE Rev. 2), в которых наблюдался наибольший рост не заработной платы, были:
  • F — «Строительство» (+5,8%)
  • S — «Другая деятельность в сфере услуг» (+5,6%) и
  • L — «Операции с недвижимостью» (+5,5%).
Самый низкий годовой рост был зафиксирован в разделе B NACE Rev. 2 — «Горнодобывающая промышленность» (+2,5%).

Какая почасовая оплата труда в разных странах

В третьем квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года наибольший рост стоимости почасовой оплаты труда в целом по экономике был зафиксирован в Болгарии (+12,4%), Литве (+9,7%), Хорватии (+9,1%) и Венгрии (+8,8%).
Где самая большая и самая низкая почасовая оплата труда в странах Европы (инфографика)
Самый низкий рост был зафиксирован во Франции (+1,3%), Словении (+1,6%), Испании (+2,0%), Австрии (+2,1%) и Италии (+2,4%), в то время как на Мальте наблюдалось снижение на -1,4%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems