Польша планирует отменить специальный закон для украинцев

Правительство Польши готовит законопроект, предусматривающий прекращение действия специального закона о помощи гражданам Украины, принятого после начала полномасштабной войны. После 4 марта 2026 года украинцы в Польше должны подпадать под общие правила, действующие для всех иностранцев.

Как пишет InPoland.net.pl, эту информацию подтвердила представитель Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая.

Кто разрабатывает законопроект

Проект готовит Министерство внутренних дел и администрации под руководством замминистра Чеслава Мрочека.

Это ответ на рекомендации Европейской комиссии по постепенному сворачиванию режима временной защиты, а также на позицию президента Кароля Навроцкого, ранее требовавшего ограничить социальные выплаты для экономически активных украинцев.

Специальный закон от 12 марта 2022 г. был принят как кризисный инструмент в ответ на массовый наплыв беженцев. Он предусматривал упрощенные правила пребывания, доступ к медицине, образованию и социальным выплатам.

В Министерстве внутренних дел отмечают, что сейчас миграционная ситуация значительно стабильнее. Большинство украинцев трудоустроены, дети учатся в польских школах, а государственные институты работают в штатном режиме.

В ведомстве считают, что сохранение отдельного правового режима для украинцев может создавать неравные условия по сравнению с другими иностранцами.

Окончательный текст законопроекта еще разрабатывается и находится на этапе межведомственных консультаций.

Какие изменения предусматривает законопроект

Документ предусматривает постепенную отмену специальных норм в следующих областях:

социальные выплаты;

здравоохранение;

образование;

предпринимательская деятельность;

продление документов.

Изменения планируется вводить поэтапно, без резкого прекращения действующих прав.

Гарантии легального пребывания

Правительство Польши отмечает, что отмена специального закона не означает автоматической утраты легального статуса.

Законность пребывания украинцев, пользующихся временной защитой или другими формами легального проживания, будет гарантирована, по меньшей мере, до 4 марта 2027 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Евросоюз планирует поэтапное завершение временной защиты для украинцев в 2027 году. О каких вариантах для украинцев может идти речь:

новые статусы проживания — поощрение подаваться на другие разрешения (работа, обучение, семья), включая Blue Card и Single Permit;

добровольное возвращение — ознакомительные поездки, поддержка переезда, исключения для уязвимых, возможность остаться до конца учебного года;



информационная поддержка — консультации, информационные кампании, поддержка через Unity Hubs;



координация с Украиной — обмен данными, обновление статусов через Платформу солидарности.

