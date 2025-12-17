Как Польша сокращает поддержку украинских беженцев: что будет дальше Сегодня 20:00 — Личные финансы

С 1 ноября 2025 года правительство Польши больше не финансирует проживание и питание граждан Украины, прибывших в Польшу после агрессии рРоссии против их страны.

Об этом пишет издание Rzeczpospolita

В настоящее время оно предоставляет такую ​​помощь в исключительных случаях, например, беременным женщинам и людям с инвалидностью. Те, кто воспитывает по меньшей мере троих детей (если все дети старше 7 лет), потеряли право на бесплатное проживание, как и те, кто только что прибыл в Польшу и не классифицируется как уязвимая группа.

Государство больше не финансирует проживание в коллективных жилых домах украинцев, проживающих в Польше год или дольше, даже если они покрывают часть расходов, а также лиц, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и получают пособие по уходу.

Правительство также отменило существующее гуманитарное освобождение — раньше это решали воеводы по просьбе лиц «в исключительных обстоятельствах». Поправка также ввела оплату для украинских пенсионеров. Те, кто получает польскую пенсию, должны будут платить 15 злотых в день за проживание независимо от размера пенсии.

Наибольшее количество беженцев, проживающих в центрах для беженцев, проживает в Малопольще, в частности, в Рабке-Здруе, Кринице и Лимановой.

Что могут ожидать украинцы

Украинцы, стремящиеся к независимости, могут воспользоваться программой «Вместе к независимости», которую реализует Министерство внутренних дел и администрации в сотрудничестве с Польским Красным Крестом и Польским центром международной помощи (FPPCPM).

Эта программа оказывает финансовую поддержку для покрытия расходов на аренду квартиры в течение 6 месяцев, получения водительских прав или изучения польского языка.

Программа, которая стоит впечатляющие 93,5 миллионов злотых — была доступна только для беженцев, проживающих в коллективных жилых домах (ОКЖ) и легально проживающих в Польше с номером PESEL UKR.

Максимальный размер

Субсидия на семью не превышает 20 000 злотых.

Что дальше с помощью для украинцев

Отмена проживания и питания для беженцев из Украины — не единственное изменение, которое планирует правительство. Законодательная повестка дня Совета Министров включает законопроект об отмене положений Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на этой территории. Этот специальный закон, внесенный в марте 2022 года, предоставляет гражданам Украины в Польше исключительные привилегии, включая открытый рынок труда и доступ к здравоохранению даже для незастрахованных.

Правительство хочет, чтобы на украинцев распространялись те же правила, что и других иностранцев в стране с разрешениями на временное жительство.

«Продление действия закона, содержащего специальные положения, может создать риск неравного отношения к общему правовому режиму для иностранцев», — объясняет Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA).

Хотя реализация проекта запланирована на четвертый квартал этого года, проект еще не реализован.

