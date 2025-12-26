0 800 307 555
Где в Польше самые высокие зарплаты — ретинг городов

Личные финансы
Многие украинцы сейчас работают в Польше, отыскивая лучшие возможности и стабильные доходы. Рынок труда соседней страны показывает интересные тенденции: некоторые города предлагают значительно более высокие зарплаты, чем другие, что важно учитывать при выборе места работы.
По данным польского GUS, средняя валовая месячная зарплата в секторе предприятий в октябре 2025 года составила 8 865,12 злотых. Это +6,6% к 2024 году и +1,3% к предыдущему месяцу.
При этом отмечается, что рост в основном связан с бонусами и премиями для работников.

Лидеры по уровню зарплат

Самые высокие зарплаты получают в Кракове — средняя брутто составляет 11 160,39 злотых.
В тройку лидеров по зарплатам также вошли Варшава (10 606,89 злотых) и Гданьск (10 370,97 злотых).
Наибольший рост доходов отмечен в секторах информации и коммуникации, культура и развлечения, транспорт, складское хозяйство, торговля и автомобильное производство.

Города с самыми низкими зарплатами

Наименьшие доходы фиксируют в Гожуве-Велькопольском (7510 злотых), Белостоке (7584,90 злотых) и Кельце (7731,93 злотых).
Как свидетельствуют аналитические данные, в этих городах средняя зарплата значительно ниже, чем средняя по стране.
Разница между Краковом и Гожувом Велькопольским составляет 3650,39 злотых — это показывает, насколько сильно отличаются условия труда в разных регионах Польши.

Рейтинг средних зарплат по городам Польши

  • Краков — 11 160,39 злотых;
  • Варшава — 10 606,89 злотых;
  • Гданьск — 10 370,97 зл.;
  • Катовице — 9 782,69 зл.;
  • Познань — 9589,37 зл.;
  • Вроцлав — 9478,54 зл.;
  • Жешув — 9 273,66 злотых;
  • Щецин — 9 182,33 злотых;
  • Торунь — 8514,54 зл.;
  • Ополе — 8 507,44 злотых;
  • Лодзь — 8 486,86 зл.;
  • Зеленая Гура — ​​8 381,12 злотых;
  • Быдгощ — 8300,44 зл.;
  • Люблин — 8 233,14 злотых;
  • Ольштын — 7 877,05 зл.;
  • Кельце — 7 731,93 зл.;
  • Белосток — 7 584,90 зл.;
  • Гожув Велькопольский — 7510 зл.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году украинцы в Польше наиболее активно откликались на вакансии в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Payment systems