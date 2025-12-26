Где в Польше самые высокие зарплаты — ретинг городов Сегодня 09:00 — Личные финансы

Где в Польше самые высокие зарплаты — ретинг городов

Многие украинцы сейчас работают в Польше, отыскивая лучшие возможности и стабильные доходы. Рынок труда соседней страны показывает интересные тенденции: некоторые города предлагают значительно более высокие зарплаты, чем другие, что важно учитывать при выборе места работы.

средняя валовая месячная зарплата в секторе предприятий в октябре 2025 года составила 8 865,12 злотых. Это +6,6% к 2024 году и +1,3% к предыдущему месяцу. По данным польского GUS,

При этом отмечается, что рост в основном связан с бонусами и премиями для работников.

Лидеры по уровню зарплат

Самые высокие зарплаты получают в Кракове — средняя брутто составляет 11 160,39 злотых.

В тройку лидеров по зарплатам также вошли Варшава (10 606,89 злотых) и Гданьск (10 370,97 злотых).

Наибольший рост доходов отмечен в секторах информации и коммуникации, культура и развлечения, транспорт, складское хозяйство, торговля и автомобильное производство.

Города с самыми низкими зарплатами

Наименьшие доходы фиксируют в Гожуве-Велькопольском (7510 злотых), Белостоке (7584,90 злотых) и Кельце (7731,93 злотых).

Как свидетельствуют аналитические данные, в этих городах средняя зарплата значительно ниже, чем средняя по стране.

Разница между Краковом и Гожувом Велькопольским составляет 3650,39 злотых — это показывает, насколько сильно отличаются условия труда в разных регионах Польши.

Рейтинг средних зарплат по городам Польши

Краков — 11 160,39 злотых;

Варшава — 10 606,89 злотых;

Гданьск — 10 370,97 зл.;

Катовице — 9 782,69 зл.;

Познань — 9589,37 зл.;

Вроцлав — 9478,54 зл.;

Жешув — 9 273,66 злотых;

Щецин — 9 182,33 злотых;

Торунь — 8514,54 зл.;

Ополе — 8 507,44 злотых;

Лодзь — 8 486,86 зл.;

Зеленая Гура — ​​8 381,12 злотых;

Быдгощ — 8300,44 зл.;

Люблин — 8 233,14 злотых;

Ольштын — 7 877,05 зл.;

Кельце — 7 731,93 зл.;

Белосток — 7 584,90 зл.;

Гожув Велькопольский — 7510 зл.

наиболее активно откликались на вакансии в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве. Ранее мы сообщали , что в 2025 году украинцы в Польшев логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.

