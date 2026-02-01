Сколько украинских пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума
За год размер средней пенсии вырос на 13% и составляет 6 544 грн. В Украине насчитывается более 10,1 млн пенсионеров, почти 7,4 млн получают выплаты по возрасту. В то же время 63 тыс. украинцев имеют пенсию ниже прожиточного минимума, а еще 261 тыс. — 2 361 грн.
Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.
Сколько украинцев получают выплаты
По данным ПФУ, в Украине насчитывается 10,17 млн. пенсионеров. Большинство из них (73% или 7,4 млн человек) получают выплаты по возрасту.
Остальные категории пенсионеров получают:
- пенсию по инвалидности — 1,5 миллиона граждан (15%);
- выплаты из-за потери кормильца — около 700 тысяч (7%);
- пенсию по выслуге лет — 500 тысяч (5%);
- социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют менее 1%.
Какие пенсии получают украинцы
Средняя пенсия в Украине за год выросла до 6544 грн (+13%). Однако, как отмечают аналитики, такие пенсий получают не все: 35% пенсионеров получают около 3 250 грн, хотя еще год назад их было почти 44%.
У каждого пятого пенсионера выплаты на уровне 4,5 тыс. грн, еще 30% украинцев на пенсии живут, в среднем, на 6 860 грн.
В то же время 15% пенсионеров (более 1,5 млн человек) получают более 10 тыс. грн, а средний размер выплат в этой группе составляет 16 тыс. грн.
Вместе с тем 63 тыс. пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, а еще 261 тыс. живут именно на него — 2361 грн.
Где пенсионеры получают самые большие выплаты
Лидерами по количеству пенсионеров являются Днепропетровщина (867 тыс. человек), Киев (746 тысяч), Харьковская (687 тыс.) и Львовская (665 тыс.) области.
Меньше всего пенсионеров проживает в Херсонской (202 тыс.) и в Черновицкой (203 тыс.) областях.
Самые высокие средние пенсии традиционно в Киеве — почти 9 тыс. грн. А вот меньше всего получают в Тернопольской области — около 5 тыс. грн.
При этом быстрее всего пенсии росли в Ровенской (+24%) и Волыни (+20%).
Большинство пенсионеров — более 82% - получают выплаты через банки, чаще всего через ПриватБанк и Ощадбанк.
Для многих пенсия не единственный доход: каждый четвертый украинский пенсионер продолжает работать. Таких людей 2,8 млн., а их средняя пенсия составляет 7 160 грн.
Сколько сейчас пенсионеров на одного работающего в Украине
Finance.ua уже писал, что в Украине около 15 млн человек получают разного вида социальные выплаты, из них 10,2 млн — пенсионеры. С начала войны количество получателей пенсий уменьшилось на 600 тысяч человек.
По мнению министра социальной политики, семьи и нацединства Дениса Улютина, уменьшение количества пенсионеров — процесс естественный. Кроме того, в целом уменьшается население Украины.
«Сейчас у нас где-то один к одному работающих и пенсионеров. Раньше пенсионеров было больше (по отношению к работающим — ред.)», — отметил Улютин.
