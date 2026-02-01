0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинских пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума

Личные финансы
98
63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума
63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума
За год размер средней пенсии вырос на 13% и составляет 6 544 грн. В Украине насчитывается более 10,1 млн пенсионеров, почти 7,4 млн получают выплаты по возрасту. В то же время 63 тыс. украинцев имеют пенсию ниже прожиточного минимума, а еще 261 тыс. — 2 361 грн.
Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Сколько украинцев получают выплаты

По данным ПФУ, в Украине насчитывается 10,17 млн. пенсионеров. Большинство из них (73% или 7,4 млн человек) получают выплаты по возрасту.
Остальные категории пенсионеров получают:
  • пенсию по инвалидности — 1,5 миллиона граждан (15%);
  • выплаты из-за потери кормильца — около 700 тысяч (7%);
  • пенсию по выслуге лет — 500 тысяч (5%);
  • социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют менее 1%.
Какие выплаты получают пенсионеры
Какие выплаты получают пенсионеры, Інфографіка: Опендатабот

Какие пенсии получают украинцы

Средняя пенсия в Украине за год выросла до 6544 грн (+13%). Однако, как отмечают аналитики, такие пенсий получают не все: 35% пенсионеров получают около 3 250 грн, хотя еще год назад их было почти 44%.
У каждого пятого пенсионера выплаты на уровне 4,5 тыс. грн, еще 30% украинцев на пенсии живут, в среднем, на 6 860 грн.
В то же время 15% пенсионеров (более 1,5 млн человек) получают более 10 тыс. грн, а средний размер выплат в этой группе составляет 16 тыс. грн.
Вместе с тем 63 тыс. пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, а еще 261 тыс. живут именно на него — 2361 грн.
Какие пенсии получают украинцы
Какие пенсии получают украинцы, Інфографіка: Опендатабот

Где пенсионеры получают самые большие выплаты

Лидерами по количеству пенсионеров являются Днепропетровщина (867 тыс. человек), Киев (746 тысяч), Харьковская (687 тыс.) и Львовская (665 тыс.) области.
Меньше всего пенсионеров проживает в Херсонской (202 тыс.) и в Черновицкой (203 тыс.) областях.
Самые высокие средние пенсии традиционно в Киеве — почти 9 тыс. грн. А вот меньше всего получают в Тернопольской области — около 5 тыс. грн.
При этом быстрее всего пенсии росли в Ровенской (+24%) и Волыни (+20%).
Средняя пенсия в Украине
Средняя пенсия в Украине, Інфографіка: Опендатабот
Большинство пенсионеров — более 82% - получают выплаты через банки, чаще всего через ПриватБанк и Ощадбанк.
Для многих пенсия не единственный доход: каждый четвертый украинский пенсионер продолжает работать. Таких людей 2,8 млн., а их средняя пенсия составляет 7 160 грн.

Сколько сейчас пенсионеров на одного работающего в Украине

Finance.ua уже писал, что в Украине около 15 млн человек получают разного вида социальные выплаты, из них 10,2 млн — пенсионеры. С начала войны количество получателей пенсий уменьшилось на 600 тысяч человек.
По мнению министра социальной политики, семьи и нацединства Дениса Улютина, уменьшение количества пенсионеров — процесс естественный. Кроме того, в целом уменьшается население Украины.
«Сейчас у нас где-то один к одному работающих и пенсионеров. Раньше пенсионеров было больше (по отношению к работающим — ред.)», — отметил Улютин.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems