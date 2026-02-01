0 800 307 555
Сколько нужно зарабатывать, чтобы относиться к среднему классу в Польше

Личные финансы
Какой доход нужно иметь, чтобы относиться к среднему классу в Польше
Какой доход нужно иметь, чтобы относиться к среднему классу в Польше
Средний класс — это люди, доходы которых позволяют покрывать не только обязательные или базовые расходы. К среднему классу в Польше относят тех, кто зарабатывает 4 700 — 12 тыс. злотых (56 тыс. грн — более 145 тыс. грн).
Об этом рассказала финансовый эксперт из Польши Марта Каминская изданию Новости.Live.

Как определяют средний класс

Основной критерий — уровень доходов домохозяйства. По международной практике это доходы в пределах от примерно 75% до 150−200% от медианного уровня после уплаты налогов.
Однако определяющим является не только размер зарплаты, но и наличие стабильной работы, сбережений, доступ к качественной медицине и образованию, а также возможность качественно проводить досуг.

Кто принадлежит к среднему классу в Польше

В Польше критерии среднего класса тоже базируются на медианном доходе. На 2025 год медианная зарплата в стране составляет около 7 000 злотых в месяц до налогообложения (около 84 800 грн).
Нижний предел доходов среднего класса — около 4 700−5 250 злотых в месяц (56−63 тыс. грн), верхний — около 12 000 злотых (более 145 тыс. грн).
По этим показателям более половины населения Польши формально относятся к среднему классу.
Однако эксперт отмечает, что эти номинальные цифры не учитывают различные расходы на жизнь в больших и малых городах Польши, где стоимость аренды жилья, питания и коммунальных услуг может значительно отличаться.
Поэтому даже при высоких доходах значительная часть средств может уходить на ежедневные нужды.

Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы жить комфортно

Ранее Finance.ua писал, по подсчетам, в месяц одному человеку понадобится от 3 500 (около 40 тыс. грн) до 6 000 злотых (около 70 тыс. грн). Окончательная сумма зависит от города, условий аренды и образа жизни.
До этого Finance.ua отмечал, что с 1 января 2026 года работники в Польше получают минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 42 тыс. грн) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто (около 360 грн).
Самые высокие зарплаты получают в Кракове — средняя брутто составляет 11 160,39 злотых. В тройку лидеров по зарплатам также вошли Варшава (10 606,89 злотых) и Гданьск (10 370,97 злотых).
По материалам:
Finance.ua
Деньги
