Что изменится для украинцев с 1 февраля

Какие изменения ждать украинцам с 1 февраля

Февраль принесет украинцам ряд важных изменений, касающихся доплат к зарплате, соцвыплатам, жилищным программам, и т. д.

Finance.ua рассказывает, какие изменения ждут украинцев с 1 февраля.

Бронирование

С 1 февраля действуют новые правила бронирования работников от мобилизации.

Минимальный порог заработной платы для бронирования работников составит 21 617 грн. Именно такой уровень дохода — обязательное условие для всех работников критических предприятий и предприятий оборонной сферы.

Ранее минимальная заработная плата по бронированию составляла 20 тыс. грн.

До 1 февраля 2026 года действовали временные упрощения — критически важные предприятия могли бронировать своих работников через портал «Діяе» в три раза быстрее:

Результат через сутки. Срок обработки заявок — до 24 часов, а не трое суток.

Срок обработки заявок — до 24 часов, а не трое суток. Аннулирование без лимитов. Не нужно ожидать 5 дней между заявлениями об аннулировании бронирования работников. Как только предыдущее заявление обработают, сразу можно подавать следующее.

Теперь срок рассмотрения заявок возвращается к привычным 72 часам, а подавать заявку на аннулирование отсрочки можно будет не чаще одного раза в 5 дней.

Доплаты к зарплате

Сотрудники, привлеченные к возобновлению энергосистемы, будут получать ежемесячно 20 тыс. грн доплаты к зарплате с января по март.

Доплату получат работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и «Укрзализныци», непосредственно привлеченных к аварийно-восстановительным работам.

Средства будут начисляться в течение января-марта этого года. Первые выплаты за январь поступят в феврале.

Учителя по всей Украине уже в ближайшие недели начнут получать повышенную зарплату.

По словам министра образования и науки Оксена Лисового , правительство приняло политическое решение о повышении зарплаты учителей на 30% с 1 января 2026 года. Необходимые средства уже предусмотрены в госбюджете, а в начале января они были доведены до общин в составе образовательной субвенции — с учетом этого повышения.

Изменения в «єОселя»

С 9 февраля начинают действовать новые ограничения относительно площади жилья по программе «єОселя»:

Для квартиры — не более 52,5 м² для семьи из одного или двух человек и дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи, но не более 115,5 м² .

человек и дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи, но . Для дома — не более 62,5 м² для семьи из одного или двух человек и дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 м².

Превышение нормативной площади будет допускаться не более чем на 10%, если возраст жилья — до 3 лет. Для недвижимости старше 3 лет превышение не будет допускаться.

Выплаты по жилищным ваучерам для ВПЛ с ВОТ

уже в конце февраля 2026 года. Правительство определилось со сроками запуска финансирования программы жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Воспользоваться одобренными ваучерами можно будет

Прием заявлений на получение жилищного ваучера начался с 1 декабря 2025 года. Подать заявку через приложение Дія могут УБД и лица с инвалидностью в результате войны среди ВПЛ, проживавших на ВОТ.

Номинальная сумма ваучера составляет 2 млн грн.

Пособие по безработице можно будет оформить в ЦПАУ

Уже в конце февраля 11 услуг для работодателей и соискателей будут доступны во всех ЦПАУ. В частности, речь идет о получении статуса безработного и предоставлении пособия по безработице.

Это решение упрощает доступ к услугам занятости, особенно жителям общин, где нет постоянных центров занятости, а также тем, кто ценит быстрое обслуживание «в одном месте».

Как сообщили в Минцифры , в центрах предоставления административных услуг граждане смогут:

встать на учет, предоставить или восстановить статус безработного, а также прекратить регистрацию;

а также прекратить регистрацию; подать заявление о пособии по безработице ;

; получить справки о пребывании на учете, полученных выплатах и ​​начисленном доходе;

оформить документы для бизнеса: выдача, продление или аннулирование разрешения на трудоустройство иностранцев;

подать заявление о другой помощи: в частности на гранты, пособие на погребение или выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Военные будут получать 90 дней отпуска после плена

С 3 февраля 2026 года вступают в силу изменения в Закон Украины « О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей ».

Согласно новым нормам, военнослужащие, освобожденные из плена, получат право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 календарных дней.

Отпуск будет предоставлен без разделения на части, без необходимости принятия решения о продлении или прекращении службы на момент ее оформления и с гарантией дальнейшего увольнения с военной службы по желанию.

Тарифы на газ

Газоснабжающие компании обнародовали тарифы на февраль 2026 года. Годовые цены для бытовых потребителей остались без изменений, в то же время месячные тарифы выросли более чем на 2 грн по сравнению с январем:

Годовые тарифы на газ для бытовых потребителей колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Месячные переменные тарифы разнятся в зависимости от поставщика — от 8,46 до 28,00 грн за кубометр.

Изменения для украинцев в Польше

Право на 800 Plus будут иметь только украинцы со статусом UKR, которые работают в Польше и платят налоги. Выплата для действующих получателей будет прекращена 31 января 2026 года.

Чтобы продлить получение пособия, с 1 февраля 2026 года нужно подать новое заявление на период 2025/2026 годов.

К заявлениям, поданным с 1 февраля 2026 года, необходимо указать или приложить:

номер PESEL заявителя и ребенка;

информацию о пересечении границы;

подтверждение легального пребывания в Польше;

подтверждение профессиональной деятельности;

подтверждение того, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.

Также в заявлении появятся дополнительные вопросы по инвалидности ребенка.

Проставление апостиля

С 1 февраля 2026 года в Украине заработают новые правила проставления апостиля на официальных документах для использования за рубежом.

Новый порядок определяет, что проставление апостиля осуществляется с использованием программных средств электронного реестра апостилей.

В реестре будут храниться образцы подписей должностных лиц, отпечатки печатей и штампов, а также данные о сертификатах открытых ключей.

Решение о проставлении апостиля или отказе принимается в течение трех рабочих дней со дня, следующего после регистрации заявления в Электронном реестре апостилей.

Изменится также и стоимость услуги (привязана к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который в 2026 году составляет 3328 гривен):

для физических лиц (0,2 прожиточного минимума) — 670 гривен;

для юридических лиц (0,35 прожиточного минимума) — 1160 гривен.

Запуск 5G

Пилотный запуск технологии 5G уже стартовал во Львове и Бородянке Киевской области. Только за первые сутки к 5G во Львове подключились более 80 000 пользователей.

После успешного тестирования и получения разрешений от военных географию пилота планируется расширить на Харьков, а затем на Киев и Одессу.

