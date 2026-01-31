Как научить ребенка создавать собственную финансовую подушку безопасности Сегодня 12:07 — Личные финансы

Как научить ребенка откладывать средства

Поощрять ребенка откладывать средства и формировать собственный финансовый запас нужно с детства. Эта привычка облегчит принятие финансовых решений во взрослой жизни.

Об этом пишет «Финкульт».

Как объяснить детям роль формирования финансовой подушки безопасности

Объясните идею

Начните с того, что финансовая подушка — это запас денег на непредвиденные ситуации, который помогает чувствовать себя увереннее.

Специалисты советуют объяснять ребенку важность дополнительных средств на понятных примерах, таких как необходимость отремонтировать любимый гаджет или заменить сломанную вещь.

Поставьте реалистичную цель

Если ребенок будет видеть результат своих усилий, ему будет интереснее копить.

Поставьте достижимую цель, например самостоятельно накопить денег на желаемый гаджет или покрыть часть его стоимости. Тогда появится и мотивация.

Правило 10%

Научите откладывать 10% сразу после получения денег — из карманных или подарков. Это сформирует полезную привычку без ограничений.

Превратите сбережения в игру

Предложите создать собственную финансовую «подушку безопасности» с креативным и мотивирующим названием.

Подпишите копилку или придумайте название для виртуального счета. Так ребенок будет четко понимать, ради чего он экономит.

Специалисты поделились лайфхаками, для дополнительной мотивации, которые делают сбережения наглядными и интересными:

установите лимит на расходы или используйте округление, когда небольшие суммы автоматически откладываются на сбережения;

начните с малого — даже 50 гривен в месяц могут превратиться в 1000 за год, если экономить со всех доходов.

Небольшие регулярные суммы помогут ребенку увидеть, как постепенно формируется его финансовый запас.

Объясните, что внимание к деньгам, простой учет доходов и расходов в блокноте или таблице помогут лучше понимать собственные финансы.

