«Скрининг здоровья 40+»: с сегодняшнего дня украинцы получат приглашение в «Дії»

С 31 января украинцы и украинки в возрасте 40 лет и более начнут получать в приложении «Дія» приглашение на прохождение бесплатного базового медицинского обследования.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто получит приглашение

Первыми приглашения получат граждане, родившиеся в первых числах года. В настоящее время около 1 миллиона украинцев уже получили в «Дії» информацию о программе.

«Для участия в программе зарегистрировались более 640 медицинских учреждений по всей стране. Это больницы, которые отвечают установленным требованиям к специалистам, оборудованию и уровню предоставления медицинских услуг», — говорится в сообщении.

Список заведений, где можно пройти «Скрининг здоровья 40+», постоянно обновляется и доступен по ссылке

Программа позволяет украинцам от 40 лет бесплатно пройти базовое медицинское обследование и на ранних этапах выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в состоянии психического здоровья.

Все обследования можно будет пройти быстро и в одном месте без отдельных визитов к семейному врачу и без поиска направлений.

«Во время полномасштабного вторжения это особенно важно, когда нет времени и возможности ходить по врачам», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Как присоединиться к программе «Скрининг здоровья 40+»:

Через 30 дней после вашего дня рождения в 2026 году в приложении «Дія» придет уведомление.

После подтверждения участия 2 000 грн, которые можно использовать только на Скрининг здоровья 40+, автоматически зачисляются на вашу Дія. Карту в течение нескольких дней.

Если не пользуетесь «Дією», через 30 дней после дня рождения можно открыть специальную карту в банке и обратиться в ЦПАУ — там помогут оформить участие и указать счет для зачисления средств.

