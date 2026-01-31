0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Скрининг здоровья 40+»: с сегодняшнего дня украинцы получат приглашение в «Дії»

Личные финансы
60
«Скрининг здоровья 40+»: с сегодняшнего дня украинцы получат приглашение в «Дії»
«Скрининг здоровья 40+»: с сегодняшнего дня украинцы получат приглашение в «Дії»
С 31 января украинцы и украинки в возрасте 40 лет и более начнут получать в приложении «Дія» приглашение на прохождение бесплатного базового медицинского обследования.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто получит приглашение

Первыми приглашения получат граждане, родившиеся в первых числах года. В настоящее время около 1 миллиона украинцев уже получили в «Дії» информацию о программе.
Читайте также
«Для участия в программе зарегистрировались более 640 медицинских учреждений по всей стране. Это больницы, которые отвечают установленным требованиям к специалистам, оборудованию и уровню предоставления медицинских услуг», — говорится в сообщении.
Список заведений, где можно пройти «Скрининг здоровья 40+», постоянно обновляется и доступен по ссылке.
Программа позволяет украинцам от 40 лет бесплатно пройти базовое медицинское обследование и на ранних этапах выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в состоянии психического здоровья.
Читайте также
Все обследования можно будет пройти быстро и в одном месте без отдельных визитов к семейному врачу и без поиска направлений.
«Во время полномасштабного вторжения это особенно важно, когда нет времени и возможности ходить по врачам», — подчеркнула Юлия Свириденко.
Как присоединиться к программе «Скрининг здоровья 40+»:
  • Через 30 дней после вашего дня рождения в 2026 году в приложении «Дія» придет уведомление.
  • После подтверждения участия 2 000 грн, которые можно использовать только на Скрининг здоровья 40+, автоматически зачисляются на вашу Дія. Карту в течение нескольких дней.
  • Если не пользуетесь «Дією», через 30 дней после дня рождения можно открыть специальную карту в банке и обратиться в ЦПАУ — там помогут оформить участие и указать счет для зачисления средств.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems