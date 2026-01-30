Реально ли начать карьеру в ІТ в 2026 (инфографика) Сегодня 12:04 — Личные финансы

На "джуниорские" роли компании часто выбирают кандидатов с большим бэкграундом

В 2025 году количество вакансий без требований к опыту выросло почти на 20% по сравнению с 2024 годом. Несмотря на увеличение предложений для начинающих, общее количество наймов не возросло пропорционально. Это может свидетельствовать о том, что даже на позиции без формальных требований к опыту компании часто выбирают кандидатов с большим профессиональным бэкграундом.

Об этом свидетельствует аналитика Djinni.

В первые три месяца после регистрации на Djinni в 2025 году наняли 1,7% кандидатов без опыта. Показатель остается невысоким, но это почти вдвое больше, чем в 2024 году, и в четыре раза больше, чем в 2023 году.

Самые высокие шансы на аренду были у кандидатов в категориях Lead Generation и Security. В то же время за последние четыре года существенно выросло количество регистраций дата-аналитиков, но их шансы на аренду снизились.

Положительная динамика наблюдалась для C+±разработчиков без опыта. Похожая ситуация у маркетологов, сейлзов и проджект-менеджеров. Также лучше, чем в предыдущие три года, были показатели наймов .NET и Python-разработчиков, фронтендеров и тестировщиков, хотя они еще не вернулись к довоенному уровню.

Самые популярные категории для начинающих

Количество кандидатов без опыта на Djinni с началом полномасштабного вторжения сначала резко росло, а затем так же стремительно снижалось. В 2025-м темпы падения уже не такие резкие, а все же в январе 2026 года новичков в поиске на 30% меньше, чем было год назад.

При этом общее количество кандидатов онлайн в течение года оставалось стабильным, то есть доля новичков постепенно снижается: в начале 2023 года их было 22%, в прошлом году — 11%, а сейчас — только 7%.

Как и в прошлом году, больше всего вакансий для кандидатов без опыта сосредоточено в нетехнических категориях. Лидерами остаются Marketing и Support — на них приходится 19% и 10% в соответствии со всеми вакансиями с требованиями к году опыта или без них.

Категория Sales после падения в начале года вернулась на третье место с долей 6%. Показатели QA и Lead Generation остались примерно на том же уровне.

В то же время, больше всего в 2025 году росло количество вакансий для разработчиков — их опубликовали на 40% больше, чем в 2024-м. Дополнительными драйверами роста стали маркетинговые категории и тестирование. Количество вакансий для менеджеров без опыта и дата-специалистов заметно сократилось.

Больше всего вакансий для кандидатов без опыта сосредоточено в нетехнических категориях, blog.djinni.co

Наймы

В 2025 году на Djinni наняли 920 кандидатов без опыта или с опытом до одного года. Это 11% всех наймов за год. Эта доля не сильно меняется в последние 5 лет.

В то же время, изменилось соотношение между техническими и нетехническими специалистами. Доля нетехнических наймов среди новичков выросла с 11% до 27%, тогда как доля разработчиков снизилась с 46% до 37% (хотя в 2024 году она составила 34%).

Доля других технических специалистов, в том числе тестировщиков и аналитиков, до 2024 года оставалась стабильной, но в 2025-м уменьшилась из-за роста доли разработчиков.

Больше всего среди кандидатов без опыта в 2025 году нанимали manual QA, на них приходится 12% всех таких наймов. Еще почти 9% - это фронтенд-разработчики. Далее следуют маркетинг, поддержка и Python-разработчики.

В 2025 году на Djinni наняли 920 кандидатов без опыта или с опытом до одного года., blog.djinni.co

Зарплаты

Медианная зарплата для большинства категорий кандидатов без опыта остается стабильной — $500.

Выгодно отличается категория Support, где уровень зарплат составляет $500−650. Менее привлекательными выглядят наймы .NET и Python-разработчиков, у которых нижний предел типичных зарплат опускается до $300.

Медианная зарплата для большинства категорий кандидатов без опыта остается стабильной — $500, blog.djinni.co

По сравнению с 2024 годом, в большинстве категорий верхний предел зарплат снизился. К примеру, Support и Project Managers ранее нанимали с ожиданиями $500−700.

Вилки зарплат в вакансиях без требований к опыту обычно выше, чем в профилях кандидатов, поскольку рассчитаны на привлечение более опытных специалистов. Самые высокие предложения фиксируются для Artist — $600−1500, а также для маркетологов и сейлзов — $500−1000. Самые низкие вилки — QA, JavaScript и QA Automation ($300−600). В то же время, по сравнению с прошлым годом выросли ставки в вакансиях для Python: с $200−600 до $400−700.

Вилки зарплат в вакансиях без требований к опыту обычно выше, чем в профилях кандидатов, blog.djinni.co

