40% зумеров не планируют становиться руководителями

Личные финансы
31
Молодые специалисты не видят ценности в менеджерских ролях.
Компания Robert Half провела опрос, который показал, что поколение Z не воспринимает менеджмент как желаемый шаг в карьере.
Об этом пишет Quartz.

Отказ от традиционной карьерной модели

Поколение Z все чаще отказывается от традиционной карьерной модели, где продвижение означает переход в менеджмент. Согласно опросу консалтинговой компании Robert Half, 40% представителей поколения Z готовы согласиться на повышение только при условии, что оно не предусматривает управление людьми. Более половины респондентов вообще не хотят продвигаться по карьерной лестнице, если это означает менеджерскую роль.
В отчете Robert Half этот тренд описывают как сигнал для компаний пересмотреть подходы к развитию карьеры и создавать двойные карьерные траектории — отдельно для управленцев и индивидуальных специалистов без управленческих обязанностей.

Реалии современного менеджмента

Эксперты связывают нежелание поколения Z становиться менеджерами с реалиями современной работы. По словам HR-бизнес-партнерши Omnisend Довилле Гельчинскайте, менеджерские роли сегодня ассоциируются с постоянными встречами, высокой степенью ответственности, эмоциональной нагрузкой и выгоранием. Менеджеры все чаще выполняют роль посредников между руководством и командами, не имея достаточной поддержки с обеих сторон.
Дополнительным фактором является всеобщая нестабильность на рынке труда. По словам экспертов, поколение Z формировалось в условиях пандемии, экономических кризисов и постоянных изменений, поэтому безопасность и стабильность для них важнее формального роста. Многие молодые работники больше не верят, что дополнительные усилия автоматически приведут к долгосрочным карьерным бонусам.
Еще одна причина — коммуникативные вызовы. Карьерный консультант Териз Эдвардс отмечает, что у части представителей поколения Z не хватает навыков живой коммуникации, необходимых для управленческих должностей. Они выросли в цифровой среде, где сложные разговоры часто заменялись сообщениями, что затрудняет переход к ролям, требующим постоянного взаимодействия с людьми.
В то же время, многие представители поколения Z не видят в менеджменте достаточной ценности. Руководящие должности воспринимаются как источник стресса, ответственности за других и потери личного времени, без пропорционального финансового или эмоционального вознаграждения. Молодые специалисты отдают предпочтение ролям индивидуальных экспертов, которые дают больше гибкости и возможностей менять работу.
По материалам:
vctr.media
