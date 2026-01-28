0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие украинцы могут получить доплату в 1000 гривен

Личные финансы
18
Доплата в 1000 гривен
Доплата в 1000 гривен
Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» предусмотрено установление для отдельных категорий граждан за совершение выдающегося геройского поступка или трудового достижения в определенный период дополнительных социальных благ в виде дополнительных или повышенных денежных выплат, льгот или компенсаций для удовлетворения отдельных нужд.
Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.
Дополнительные социальные блага устанавливаются на постоянной основе или определенный период в пределах средств, предусмотренных Государственным бюджетом Украины.
Читайте также

Кто имеет право

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается, в частности, матерям, которые родили 5 и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.
Если в случае смерти матери или лишения родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось родителем, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.

Условие

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка к пенсии, на которую имеет право лицо (к пенсиям по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет). Размер надбавки определяется в зависимости от наград человека.
Читайте также

Размеры

Для многодетных матерей этот размер составляет от 35 до 40 процентов прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (в зависимости от количества детей).
Начиная с 01.01.2026 г. эта сумма составляет от 908,25 грн до 1038 грн.
Напомним, с 1 января прожиточный минимум на одно нетрудоспособное лицо в расчете на месяц составляет 2595 гривен. В связи с ростом этого показателя обновились и условия получения пособия на проживание внутренне перемещенных лиц.
Ранее писали, что Кабмин работает над таким уровнем минимальных выплат, чтобы пенсию в Украине поднять до 6 тысяч гривен. Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и нацедности Денис Улютин. Повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие — реформа солидарной системы.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems