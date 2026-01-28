Какие украинцы могут получить доплату в 1000 гривен Сегодня 12:43 — Личные финансы

Доплата в 1000 гривен

Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» предусмотрено установление для отдельных категорий граждан за совершение выдающегося геройского поступка или трудового достижения в определенный период дополнительных социальных благ в виде дополнительных или повышенных денежных выплат, льгот или компенсаций для удовлетворения отдельных нужд.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Дополнительные социальные блага устанавливаются на постоянной основе или определенный период в пределах средств, предусмотренных Государственным бюджетом Украины.

Кто имеет право

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается, в частности, матерям, которые родили 5 и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Если в случае смерти матери или лишения родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось родителем, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.

Условие

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка к пенсии, на которую имеет право лицо (к пенсиям по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет). Размер надбавки определяется в зависимости от наград человека.

Размеры

Для многодетных матерей этот размер составляет от 35 до 40 процентов прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (в зависимости от количества детей).

Начиная с 01.01.2026 г. эта сумма составляет от 908,25 грн до 1038 грн.

2595 гривен. В связи с ростом этого показателя обновились и условия Напомним, с 1 января прожиточный минимум на одно нетрудоспособное лицо в расчете на месяц составляетВ связи с ростом этого показателя получения пособия на проживание внутренне перемещенных лиц.

Ранее писали , что Кабмин работает над таким уровнем минимальных выплат, чтобы пенсию в Украине поднять до 6 тысяч гривен. Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и нацедности Денис Улютин. Повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие — реформа солидарной системы.

