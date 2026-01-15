0 800 307 555
Кому из украинцев в 2026 году начислят надбавки к пенсии

Казна и Политика
Как объясняют в Пенсионном фонде, некоторые категории пожилых граждан могут рассчитывать на ежемесячную доплату к пенсии.
В 2025 году такие лица получали дополнительные начисления, пишет agronews.ua.
Два важных условия:
  • во-первых, человек не должен с 1 января 2026 года получать выплаты, превышающие 10 340 грн;
  • во-вторых, человек должен достичь соответствующего возраста, то есть либо 70, либо 75, либо 80 лет.
Украинцы 70+ в 2026 году могут рассчитывать на надбавки в размере 300 гривен. Эти деньги будут предоставляться лицам от 70 до 74 лет. Гражданам в возрасте от 75 до 79 лет будут выплачивать 456 грн надбавки, а украинцы, которым 80 и более лет, ежемесячно будут получать 570 грн надбавки к пенсии.
Пенсионерам не придется дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда. Дело в том, что при достижении 70 и более лет деньги будут начисляться автоматически. Поэтому пожилым украинцам не нужно подавать никаких заявлений или приходить в органы ПФУ.
В то же время следует учесть, что начисление надбавок производится со дня достижения соответствующего возраста.
В Украине растет количество лиц со статусом участников боевых действий (УБД). На какие выплаты могут рассчитывать эти люди после выхода на заслуженный отдых.
Мужчины выйти на пенсию могут в 55 лет (при наличии стажа в 25 лет), а женщины — в 50 лет (стаж от 20 лет). Размер пенсии участникам боевых действий зависит от разных факторов и является индивидуальным.
Украинцы, которые, защищая государство, получили этот статус, имеют право на ряд доплат к основной пенсии. В частности, они могут рассчитывать на повышение в размере четверти (25%) прожиточного минимума для потерявших трудоспособность — 590,25 грн.
Мы ранее писали, что в Украине люди, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие достаточного страхового стажа для назначения пенсии, могут рассчитывать на временное государственное пособие (социальную пенсию). Для его получения также необходимо выполнить ряд установленных условий. Об этом свидетельствует закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
