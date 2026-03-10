Парламент не поддержал законопроект о базовом социальном пособии Сегодня 15:17 — Казна и Политика

Законопроект предусматривал введение нового вида государственной поддержки - базовой социальной помощи

Верховная Рада не поддержала предложенный правительством законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты о предоставлении базового социального пособия.

В частности, предложение Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука принять за основу проект закона № 14051 поддержали 193 народных депутата. Предложение направить документ на повторное первое чтение поддержали 200 парламентариев, а за возврат законопроекта на доработку субъекту законодательной инициативы проголосовали 214 депутатов. В итоге законопроект был отклонен.

Что предусматривал законопроект

В ходе обсуждения документа министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что законопроект предусматривал введение нового вида государственной поддержки — базового социального пособия.

Планировалось объединить пять существующих видов пособия, в частности:

государственное социальное пособие малообеспеченным семьям;

пособие на детей одиноким матерям;

пособие на детей из многодетных семей;

временное государственное пособие семьям;

государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию.

Министр отметил, что законопроект также определяет формулу, как будет назначаться пособие.

По его словам, это будет разница между установленным базовым уровнем пособия и средним месячным доходом семьи за последний квартал. Улютин отметил, что законопроект также имеет целью увеличить размер социального пособия семьям с низкими доходами.

Со своей стороны, председатель подкомитета Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Сергей Гривко отметил, что проект закона должен способствовать усилению адресности и обеспечить эффективный и логический подход к социальной политике.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что профильный комитет парламента рекомендовал принять за основу законопроект № 14051 о предоставлении базового социального пособия. В настоящее время базовое пособие действует в пределах 2-летнего экспериментального проекта. Закрепление на законодательном уровне позволит реализовать проект на постоянной основе.

Базовая величина для расчета БСП составляет 4500 гривен. Его размер для семьи определяется на уровне:

100% такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя);

70% (3150 грн) такой базовой величины для каждого следующего члена семьи;

для каждого ребенка младше 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины также определяется на уровне 100%.

Заявление о получении одного базового социального пособия вместо нескольких отдельных выплат могут подать семьи, которые уже получаю:

государственное социальное пособие малообеспеченным семьям;

пособие на детей одиноким матерям;

пособие на детей, которые воспитываются в многодетных семьях (эта категория может подать заявление только в Пенсионный фонд Украины).

