За неделю отремонтировано более 155 тыс. кв. м дорожного покрытия, профильным ведомствам поручено нарастить темпы работ.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«На заседании правительства рассмотрели вопрос состояния ремонта автомобильных дорог государственного значения. В настоящее время работы ведутся на международных и национальных трассах. За неделю отремонтировано более 155 тыс. кв. м дорожного покрытия. Основной акцент — на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения. К работам привлечены более 1100 работников дорожных бригад», — написала Свириденко в телеграм-канале.

По ее словам, Министерству развития общин и территорий поставлена ​​задача вместе с Агентством восстановления в течение следующих двух недель максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.

«Отдельно рассмотрели вопросы финансирования и определили источники покрытия соответствующих потребностей. В первую очередь речь идет об имеющемся финансовом ресурсе государственного бюджета. Дополнительно привлекаются средства резервного фонда, из которого уже выделяется первый транш в размере 3 млрд грн. Также предусмотрено привлечение дополнительных средств государственного бюджета в сочетании с софинансированием местных бюджетов и механизма государственных гарантий», — рассказала премьер.

Ранее Свириденко сообщала, что в Украине стартовали текущие ремонты автомобильных дорог общего пользования. По ее словам, выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн кв. м. В частности, речь идет не о капитальных, а именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках, где уже позволяют погодные условия.

