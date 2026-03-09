ГНС назвала компании-лидеры по уплате «налога на Google» Сегодня 06:22 — Казна и Политика

В январе-феврале 2025 года в бюджет было уплачено 3,5 млрд грн

С начала 2026 года в государственный бюджет Украины поступило более 4,2 млрд. грн. налога на электронные услуги, известного как «налог на Google».

Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Поступления выросли по сравнению с прошлым годом

По ее словам, поступления нынешнего года на 0,7 млрд грн превышают показатель аналогичного периода прошлого года.

«Эти средства уплачивают нерезиденты, — поставщики электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины, которые зарегистрированы плательщиками НДС. В частности, в январе — феврале 2026 года уплачено: 38,5 млн евро и 52,1 млн. долларов США», — отметила она.

Крупнейшие налогоплательщики

На сегодняшний день плательщиками НДС уже зарегистрировались 151 человек — нерезидент, поставляющих электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.

Среди компаний, уплачивающих налог на электронные услуги, лидерами являются:

Apple;

Google;

Valve;

Meta;

Sony;

Etsy;

Netflix.

«Уплата такого налога является важным элементом справедливого налогообложения цифровой экономики и способствует дополнительному наполнению Государственного бюджета Украины», — добавила Карнаух.

Справка Finance.ua

обязанность регистрации плательщиком НДС для нерезидентов возникает в случае, если за последние 12 месяцев объем поставки электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины превышает эквивалент 1 млн грн.

