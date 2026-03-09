0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГНС назвала компании-лидеры по уплате «налога на Google»

Казна и Политика
2
В январе-феврале 2025 года в бюджет было уплачено 3,5 млрд грн
В январе-феврале 2025 года в бюджет было уплачено 3,5 млрд грн
С начала 2026 года в государственный бюджет Украины поступило более 4,2 млрд. грн. налога на электронные услуги, известного как «налог на Google».
Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Поступления выросли по сравнению с прошлым годом

По ее словам, поступления нынешнего года на 0,7 млрд грн превышают показатель аналогичного периода прошлого года.
В январе-феврале 2025 года в бюджет было уплачено 3,5 млрд. грн.
«Эти средства уплачивают нерезиденты, — поставщики электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины, которые зарегистрированы плательщиками НДС. В частности, в январе — феврале 2026 года уплачено: 38,5 млн евро и 52,1 млн. долларов США», — отметила она.

Крупнейшие налогоплательщики

На сегодняшний день плательщиками НДС уже зарегистрировались 151 человек — нерезидент, поставляющих электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.
Среди компаний, уплачивающих налог на электронные услуги, лидерами являются:
  • Apple;
  • Google;
  • Valve;
  • Meta;
  • Sony;
  • Etsy;
  • Netflix.
«Уплата такого налога является важным элементом справедливого налогообложения цифровой экономики и способствует дополнительному наполнению Государственного бюджета Украины», — добавила Карнаух.

Справка Finance.ua

  • обязанность регистрации плательщиком НДС для нерезидентов возникает в случае, если за последние 12 месяцев объем поставки электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины превышает эквивалент 1 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
НалогиГНСGoogle
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems