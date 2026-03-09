ГНС назвала компании-лидеры по уплате «налога на Google»
С начала 2026 года в государственный бюджет Украины поступило более 4,2 млрд. грн. налога на электронные услуги, известного как «налог на Google».
Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Поступления выросли по сравнению с прошлым годом
По ее словам, поступления нынешнего года на 0,7 млрд грн превышают показатель аналогичного периода прошлого года.
В январе-феврале 2025 года в бюджет было уплачено 3,5 млрд. грн.
«Эти средства уплачивают нерезиденты, — поставщики электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины, которые зарегистрированы плательщиками НДС. В частности, в январе — феврале 2026 года уплачено: 38,5 млн евро и 52,1 млн. долларов США», — отметила она.
Крупнейшие налогоплательщики
На сегодняшний день плательщиками НДС уже зарегистрировались 151 человек — нерезидент, поставляющих электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.
Среди компаний, уплачивающих налог на электронные услуги, лидерами являются:
- Apple;
- Google;
- Valve;
- Meta;
- Sony;
- Etsy;
- Netflix.
«Уплата такого налога является важным элементом справедливого налогообложения цифровой экономики и способствует дополнительному наполнению Государственного бюджета Украины», — добавила Карнаух.
Справка Finance.ua
- обязанность регистрации плательщиком НДС для нерезидентов возникает в случае, если за последние 12 месяцев объем поставки электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины превышает эквивалент 1 млн грн.
