Сертификат водителя вместо лицензии на авто: как Минразвития инициирует реформу такси

Казна и Политика
74
Сертификат водителя вместо лицензии на авто: как Минразвития инициирует реформу такси
Сертификат водителя вместо лицензии на авто: как Минразвития инициирует реформу такси
Министерство развития общин и территорий Украины разработало концепцию реформы рынка такси. Реформа подразумевает легализацию деятельности водителей, цифровизацию доступа к рынку и внедрение европейских стандартов безопасности и ответственности.
Соответствующий проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упорядочении перевозок пассажиров на такси» призван решить системные проблемы отрасли и вывести ее из тени.
Сертификат водителя вместо лицензии на авто: как Минразвития инициирует реформу такси
«Сегодня мы имеем парадоксальную ситуацию: официально в Украине около 9,5 тысячи автомобилей, используемых как такси, тогда как фактически на рынке работает более 200 тысяч водителей. То есть более 90% рынка находится в тени. Это означает потери бюджета, отсутствие социальных гарантий для водителей и минимальные инструменты безопасности для пассажира. Наша цель — создать простую, цифровую и экономически выгодную модель легализации, где водителю дешевле работать официально, чем оставаться в тени», — говорит вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Сертификат водителя вместо лицензии на авто: как Минразвития инициирует реформу такси

Проблема: рынок, которого «официально не существует»

По официальным данным, в Украине лицензированы около 9,5 тысячи транспортных средств, которые работают как такси и обозначены в лицензионных делах перевозчиков. В то же время экспертная оценка свидетельствует о более 200 тыс. активных водителей на цифровых платформах, а доля «теневого» рынка составляет около 90%.
Сертификат водителя вместо лицензии на авто: как Минразвития инициирует реформу такси
Действующая модель регулирования ориентирована на автопарки, а не на цифровые платформы, которые фактически и предоставляют соответствующие услуги по перевозкам.
Более того, имеющееся регулирование создает барьеры входа через обязательную регистрацию ФЛП и бумажную бюрократию.
Также текущее законодательство не содержит понятия «оператор платформы» и не дает общинам реальных рычагов влияния на качество и безопасность перевозок.
В результате у государства нет полной картины рынка, водители работают без должной социальной защиты (в частности страхового стажа), а пассажиры не имеют гарантий безопасности во время поездки.

Новый статус водителя: автомобильный самозанятый перевозчик

Реформа предлагает ввести новый правовой статус — самозанятый автомобильный перевозчик.
Это физическое лицо, которое:
  • работает без наемных работников;
  • получает заказ исключительно через онлайн-платформы;
  • может легально осуществлять перевозку без необходимости открывать ФЛП.
Таким образом, упрощается вход на рынок и создаются условия для добровольной легализации.

Сертификат водителя вместо лицензии на авто

Вместо лицензии на транспортное средство вводится персональный электронный Сертификат водителя.
Подача заявления осуществляется через Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности. Последний уже работает для всего коммерческого транспорта — грузовиков и автобусов.
Чтобы быть водителем такси, необходимо удовлетворять нескольким требованиям:
  • возраст от 20 лет;
  • стаж вождения не менее 2 лет;
  • отсутствие судимости;
  • наличие медицинской справки.
Сертификат выдается сроком на 2 года.
По материалам:
Finance.ua
