В этом году планируют отремонтировать более 1000 км путей по Украине

Рельсы поставляются из разных стран
Железнодорожники в 2026 году планируют отремонтировать более 1000 км железнодорожных путей по всей территории Украины. Работы уже начались с началом весенне-летнего периода.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Ремонты будут производиться во всех регионах

В министерстве отмечают, что обновление путей необходимо для обеспечения безопасного движения поездов, недопущения ограничений скорости и поддержки стабильной пропускной способности для пассажирских и грузовых перевозок.
Ремонтные работы будут производиться во всех регионах страны, в частности в прифронтовых областях, а также на ключевых логистических и транзитных направлениях.
Подготовка к сезону началась еще зимой: сейчас к укладке готовы около 150 км рельсовой решетки и более 120 комплектов стрелочных переводов.
В министерстве говорят, что это позволяет оперативно разворачивать работы на участках и минимизировать ограничения движения поездов. Из-за того, что единственный производитель украинского рельса, металлургический комбинат Азовсталь, был оккупирован и разрушен, в работах используются рельсы ведущих мировых производителей из Австрии, Польши, Франции, Франции.
Железнодорожники будут использовать старопригодные материалы после восстановления, чтобы эффективно использовать ресурсы, экономить средства и поддерживать инфраструктуру в надлежащем техническом состоянии.
