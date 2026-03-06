0 800 307 555
Зеленский назвал необходимую сумму на ремонт дорог

Казна и Политика
Вопрос состояния дорог остается одним из самых актуальных
На ремонт автомобильных дорог в Украине необходимо 52 млрд грн. Работы планируют провести в два этапа — до июня и октября.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.
По словам главы государства, вопрос состояния дорог остается одним из самых актуальных. Правительство уже определило ориентировочный объем средств, необходимых для проведения ремонтных работ.
«Сегодня острый вопрос — это дороги. Сегодня мы получили ответ, понятная цифра. Правительство будет работать, цифра не маленькая. Нужно для ремонта 52 млрд грн на сегодня. Но что важно, на мой взгляд, все понимают источники финансирования всех этих ремонтов. Очень рассчитываем на плодотворную работу правительства и парламентариев, чтобы все эти источники финансирования заработали», — отметил Зеленський.

Ремонт будет проходить в два этапа

Президент уточнил, что речь идет прежде всего о ремонте центральных и международных дорог.
Работы планируют проводить в два этапа: первый должен завершиться к июню, второй — к октябрю.

Текущие ремонты уже начались

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что в Украине стартовали текущие ремонты автодорог общего пользования. По ее словам, сейчас выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн кв. метров.
В течение следующих шести месяцев дороги в Украине должны привести в порядок. В бюджете заложено 10,8 миллиарда гривен на ремонт дорог.
