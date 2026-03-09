Декретный отпуск короче в 9 раз: что готовят в Раде
Депутаты готовят ряд изменений в трудовом законодательстве, в том числе значительное сокращение отпуска по уходу за ребенком.
Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу проект нового Трудового кодекса № 14386, поданный Кабинетом Министров, пишут ukranews.
О чем идет речь
Согласно проекту кодекса, отпуск по уходу за ребенком могут сократить с нынешних трех лет до четырех месяцев, то есть сделать его в 9 раз короче.
Мнение профсоюзов
Это положение вызвало критику со стороны профсоюзов, заявивших о риске ухудшения социальных гарантий для работников. Профсоюзные организации подчеркнули, что такая норма может противоречить Конституции Украины, которая запрещает сужение уже предоставленных прав и гарантий.
Также отмечалось, что в Украине недостаточно развита инфраструктура дошкольного образования, в том числе яслей и детских садов, что может осложнить возврат родителей к работе через четыре месяца после рождения ребенка.
Какой декретный отпуск в разных странах
В разных странах продолжительность декретного и родительского отпуска существенно разнится.
Если считать декретный отпуск вместе с отпуском по уходу за ребенком, то самые долгие модели этой подборки — в Германии, Франции и россии — там общий срок может достигать 3 лет. При этом декретный отпуск в этих странах короче: в Германии — 14 недель, во Франции — 16 недель, в россии — 140 календарных дней.
Далее следуют Канада — до 78 недель, Польша — 61 неделя совокупно, Великобритания — до 52 недель, Дания — около 50 недель.
Наименьшие гарантии в этой подборке — в США. На федеральном уровне там нет гарантированного оплачиваемого декретного отпуска для работниц частного сектора, а для части работников доступны лишь до 12 недель неоплачиваемого отпуска.
Напомним, с 1 января 2023 года оплата отпуска по беременности и родам находится в ведении Пенсионного фонда Украины. Однако условия и размеры выплат не изменились.
В то же время, с 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми, чтобы облегчить первые месяцы после рождения малыша и помочь родителям справиться с основными расходами.
Для новоиспеченных мам и пап доступны как единовременные выплаты, так и регулярное ежемесячное пособие, а также отдельные программы для семей с низким доходом или особыми потребностями.
Finance.ua в деталях рассказывает обо всех видах поддержки, на которые могут рассчитывать новорожденные и их родители. Подробно читайте здесь:
Помощь от государства для новорожденных: будут ли изменения в 2026 году?
Поделиться новостью
Также по теме
Декретный отпуск короче в 9 раз: что готовят в Раде
Большинство работодателей не видят разницы в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин — исследование
Количество нарушений таможенных правил возросло на четверть
Украина и Австрия договорились о совместном восстановлении дорог и жилья
ГНС назвала компании-лидеры по уплате «налога на Google»
За год инвестиции украинцев в ОВГЗ выросли более чем на 50%