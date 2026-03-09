0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и Австрия договорились о совместном восстановлении дорог и жилья

Казна и Политика
18
Украина и Австрия договорились о совместном восстановлении дорог и жилья
Украина и Австрия договорились о совместном восстановлении дорог и жилья
Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба провел встречу с Федеральным министром экономики, энергетики и туризма Австрии Вольфгангом Хаттманнсдорфером.
Об этом пишет Минразвития.
Алексей Кулеба и Вольфганг Хаттманнсфорфер подписали Письмо о намерениях в сфере дорожной инфраструктуры и жилищного строительства. Стороны договорились о внедрении австрийских стандартов строительства, совместном планировании проектов и регулярных двусторонних консультациях для восстановления дорог государственного значения и жилья.
Украинская сторона обратилась с предложением присоединиться к Фонду поддержки транспорта Украины (UTSF). Есть критическая потребность в восстановлении дорог в прифронтовых регионах на юге, а также в физической защите с использованием антидроновых сеток.
На встрече обсудили сотрудничество в сфере машиностроения для железной дороги, а также специальный подвижной состав для Укрзализныци, с помощью которого можно обслуживать инфраструктуру. Также дополнительные потенциальные проекты в портах Дунайского региона, железной дороги, гражданской авиации.
Украина благодарна Австрии за поддержку в рамках Дунайской комиссии, в частности что касается Реестра ущерба в регионе Нижнего Дуная и санкций против «теневого флота». Приоритетом остается модернизация портовой инфраструктуры Измаила и Рени и развитие Дунайской логистики. Украина открыта для привлечения австрийского бизнеса к инвестиционным проектам в сферах судоходства и портового развития.
Украинская сторона презентовала План энергетической устойчивости. План фокусируется на четырех направлениях: защите объектов, развитии распределенной генерации, обеспечении бесперебойного тепло- и водоснабжения.
«Эта зима стала самой тяжелой в истории независимой Украины из-за массированных атак на критическую инфраструктуру. Наш ответ — План энергетической устойчивости, который мы уже начали реализовывать. Это не просто восстановление, а стратегическая перестройка системы на годы вперед, где ключевую роль будет играть защита объектов и развитие распределенной генерации. Мы рассчитываем на австрийскую экспертизу, оборудование и финансовую поддержку, чтобы сделать наши общины сильнее», — отметил Алексей Кулеба.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems