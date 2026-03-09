Украина и Австрия договорились о совместном восстановлении дорог и жилья Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Украина и Австрия договорились о совместном восстановлении дорог и жилья

Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба провел встречу с Федеральным министром экономики, энергетики и туризма Австрии Вольфгангом Хаттманнсдорфером.

Об этом пишет Минразвития

Алексей Кулеба и Вольфганг Хаттманнсфорфер подписали Письмо о намерениях в сфере дорожной инфраструктуры и жилищного строительства. Стороны договорились о внедрении австрийских стандартов строительства, совместном планировании проектов и регулярных двусторонних консультациях для восстановления дорог государственного значения и жилья.

Украинская сторона обратилась с предложением присоединиться к Фонду поддержки транспорта Украины (UTSF). Есть критическая потребность в восстановлении дорог в прифронтовых регионах на юге, а также в физической защите с использованием антидроновых сеток.

На встрече обсудили сотрудничество в сфере машиностроения для железной дороги, а также специальный подвижной состав для Укрзализныци, с помощью которого можно обслуживать инфраструктуру. Также дополнительные потенциальные проекты в портах Дунайского региона, железной дороги, гражданской авиации.

Украина благодарна Австрии за поддержку в рамках Дунайской комиссии, в частности что касается Реестра ущерба в регионе Нижнего Дуная и санкций против «теневого флота». Приоритетом остается модернизация портовой инфраструктуры Измаила и Рени и развитие Дунайской логистики. Украина открыта для привлечения австрийского бизнеса к инвестиционным проектам в сферах судоходства и портового развития.

Украинская сторона презентовала План энергетической устойчивости. План фокусируется на четырех направлениях: защите объектов, развитии распределенной генерации, обеспечении бесперебойного тепло- и водоснабжения.

«Эта зима стала самой тяжелой в истории независимой Украины из-за массированных атак на критическую инфраструктуру. Наш ответ — План энергетической устойчивости, который мы уже начали реализовывать. Это не просто восстановление, а стратегическая перестройка системы на годы вперед, где ключевую роль будет играть защита объектов и развитие распределенной генерации. Мы рассчитываем на австрийскую экспертизу, оборудование и финансовую поддержку, чтобы сделать наши общины сильнее», — отметил Алексей Кулеба.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.