За год инвестиции украинцев в ОВГЗ выросли более чем на 50%
В феврале 2026 года объем вкладов в облигации внутреннего государственного займа юридических лиц был на 17,9% больше, чем в феврале 2025 года, а вклады физических лиц — более чем на 50% больше, чем в прошлом году. В настоящее время граждане Украины держат более 121,85 млрд грн в государственных ценных бумагах, юридические лица — более 219,93 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Аукционы и доходность
В феврале Минфин провел 12 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек в государственный бюджет 56,7 млрд. грн. в эквиваленте. Средневзвешенная доходность составила 14,3% годовых в гривне, 3,14% - в долларах США и 3,8% - в евро.
По состоянию на 27 февраля 2026 года в обращении находятся государственные облигации более чем на 2,08 трлн гривен.
Наибольшую часть портфеля держат:
- коммерческие банки — 47,86%;
- Национальный банк Украины — 33,09%;
- юридические лица — 10,95%;
- физические лица — 6,07%;
- страховые компании — 1,19%;
- нерезиденты — 0,81%;
- территориальные общины — 0,02%.
Кроме того, в феврале Минфин провел аукцион по обмену (switch-аукцион) ОВГЗ. Спрос со стороны участников рынка составил 10 млрд. гривен.
Инвесторам предложили обменять облигации одного выпуска со сроком погашения 18 марта 2026 года на облигации другого выпуска со сроком погашения 7 марта 2029 года (срок обращения — почти 3 года).
«В результате операции облигации с более коротким сроком погашения были аннулированы, что позволило уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет в текущем году», — говорится в сообщении Минфина.
Источник финансирования бюджета
В прошлом месяце по результатам аукционов по размещению ОВГЗ в государственный бюджет было направлено более 46 млрд грн, в 2025 году — около 570 млрд грн.
С начала полномасштабного вторжения объем средств, привлеченных через внутренние займы, превысил 2,1 трлн грн.
В 2026 году Министерство финансов планирует привлечь через ОВГЗ до 420 млрд грн.
