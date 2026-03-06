На цифровизацию школ потратили 11 млрд грн, но почти половина заведений все еще пользуется устаревшей техникой Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Цифровизация украинской школы

В 2021—2024 годах на цифровизацию учреждений общего среднего образования в Украине направили 11,3 млрд грн. Однако почти половина школ до сих пор работает на устаревшей технике 10−20 лет.

Об этом сообщила Счетная палата.

Как цифровизуют образование в Украине

В условиях пандемии COVID-19 и полномасштабной войны россии против Украины цифровизация школ стала критической для непрерывности обучения.

За период 2021—2024 годов на цифровизацию направлено:

5,6 млрд грн — из государственного бюджета;

2,5 млрд грн — из местных бюджетов;

3,2 млрд грн — международная донорская помощь.

Расходы распределились следующим образом:

на закупку компьютерной и мультимедийной техники ушло 9,739 млрд грн,

на повышение квалификации педагогов — 1,527 млрд грн,

на развитие вебплатформы «Всеукраинская школа онлайн» — 74,2 млн грн,

на обеспечение работы автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ) — 6,5 млн грн.

Проблемы планирования и управления

Аудит Счетной палаты показал, что цифровизация проходила без единой стратегической программы, а некоторые мероприятия реализовывались с опозданием или оставались незавершенными. За неимением системного мониторинга МОН не владело полной информацией об использовании части средств, в том числе 18,6 тыс. единиц техники на 868,4 млн грн.

Отсутствие взаимосвязи между оценкой потребностей, планированием, реализацией и оценкой эффекта ограничивало эффективность мер. Заведения получали технику не всегда пропорционально потребностям, а некоторое оборудование доставляли с опозданием до двух лет.

Оснащение школ и доступ в интернет

В 2021—2024 годах 11,7 тыс. школ получили 395,26 тыс. цифровых устройств, из которых 245,7 тыс. поставлены за международные средства, преимущественно в зоны, приближенные к боевым действиям.

Однако состояние материально-технического обеспечения оставляет желать лучшего:

46,6% школ до сих пор используют компьютеры 2005−2011 годов выпуска;

у 39,6% заведений дефицит устройств (2−3 учащихся на один компьютер);

только 3,7% школ имеют специализированное STEM-оборудование.

По интернету: 92% школ подключены, но 10% имеют скорость до 30 Мбит/с, а 6% педагогов не имеют доступа к широкополосному интернету на рабочем месте.

Выводы аудита

Счетная палата пришла к выводу, что меры МОН и органов местного самоуправления были недостаточно эффективны.

«Цифровизация в заведениях среднего образования осуществлялась без системы, которая бы связывала оценку потребностей, планирование, реализацию и конечные результаты. Четкие измеряемые цели и показатели эффективности не были определены, а руководство не осуществляло систематического мониторинга того, запланированы ли мероприятия вовремя и дали ли они ожидаемый эффект для ЗЗСО, учителей и учащихся. В результате управленческая деятельность МОН не сосредотачивалась на оценке результатов цифровизации», — отметила Ольга Пищанская во время презентации отчета.

