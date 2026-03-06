0 800 307 555
На цифровизацию школ потратили 11 млрд грн, но почти половина заведений все еще пользуется устаревшей техникой

Казна и Политика
Цифровизация украинской школы
В 2021—2024 годах на цифровизацию учреждений общего среднего образования в Украине направили 11,3 млрд грн. Однако почти половина школ до сих пор работает на устаревшей технике 10−20 лет.
Об этом сообщила Счетная палата.

Как цифровизуют образование в Украине

В условиях пандемии COVID-19 и полномасштабной войны россии против Украины цифровизация школ стала критической для непрерывности обучения.
За период 2021—2024 годов на цифровизацию направлено:
  • 5,6 млрд грн — из государственного бюджета;
  • 2,5 млрд грн — из местных бюджетов;
  • 3,2 млрд грн — международная донорская помощь.
На цифровизацию школ потратили 11 млрд грн, но почти половина заведений все еще пользуется устаревшей техникой
Расходы распределились следующим образом:
  • на закупку компьютерной и мультимедийной техники ушло 9,739 млрд грн,
  • на повышение квалификации педагогов — 1,527 млрд грн,
  • на развитие вебплатформы «Всеукраинская школа онлайн» — 74,2 млн грн,
  • на обеспечение работы автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ) — 6,5 млн грн.

Проблемы планирования и управления

Аудит Счетной палаты показал, что цифровизация проходила без единой стратегической программы, а некоторые мероприятия реализовывались с опозданием или оставались незавершенными. За неимением системного мониторинга МОН не владело полной информацией об использовании части средств, в том числе 18,6 тыс. единиц техники на 868,4 млн грн.
Отсутствие взаимосвязи между оценкой потребностей, планированием, реализацией и оценкой эффекта ограничивало эффективность мер. Заведения получали технику не всегда пропорционально потребностям, а некоторое оборудование доставляли с опозданием до двух лет.

Оснащение школ и доступ в интернет

В 2021—2024 годах 11,7 тыс. школ получили 395,26 тыс. цифровых устройств, из которых 245,7 тыс. поставлены за международные средства, преимущественно в зоны, приближенные к боевым действиям.
Однако состояние материально-технического обеспечения оставляет желать лучшего:
  • 46,6% школ до сих пор используют компьютеры 2005−2011 годов выпуска;
  • у 39,6% заведений дефицит устройств (2−3 учащихся на один компьютер);
  • только 3,7% школ имеют специализированное STEM-оборудование.
По интернету: 92% школ подключены, но 10% имеют скорость до 30 Мбит/с, а 6% педагогов не имеют доступа к широкополосному интернету на рабочем месте.

Выводы аудита

Счетная палата пришла к выводу, что меры МОН и органов местного самоуправления были недостаточно эффективны.
«Цифровизация в заведениях среднего образования осуществлялась без системы, которая бы связывала оценку потребностей, планирование, реализацию и конечные результаты. Четкие измеряемые цели и показатели эффективности не были определены, а руководство не осуществляло систематического мониторинга того, запланированы ли мероприятия вовремя и дали ли они ожидаемый эффект для ЗЗСО, учителей и учащихся. В результате управленческая деятельность МОН не сосредотачивалась на оценке результатов цифровизации», — отметила Ольга Пищанская во время презентации отчета.
Ранее мы сообщали, что, по мнению Даниила Гетманцева, план повышения зарплат учителей на 50% в бюджете-2026 — положительный шаг, но этого недостаточно.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems