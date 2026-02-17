На повышение зарплат учителям не хватает денег — Гетманцев Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Перечень должностей, для которых предусмотрено повышение, значительно шире перечня учреждений, финансируемых из образовательной субвенции

В бюджетах местных общин недостаточно ресурсов для выполнения правительственного решения о повышении зарплат педагогам и социальным работникам.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

В чем проблема

«Получил обращение от главы Ассоциации прифронтовых городов и общин Игоря Терехова и непосредственно от общин по проблемной ситуации, возникшей после принятия правительством постановлений о повышении должностных окладов», — сообщил Гетмацнв.

Правительство ранее приняло решение об увеличении должностных окладов:

на 40% - педагогам;

в 2,5 раза — социальным работникам.

По словам Гетманцева, решение социально оправданно, однако не обеспечено необходимым финансовым ресурсом. Большинство общин, особенно прифронтовых, не могут профинансировать повышение собственными силами.

Почему возник дефицит

Нардеп отмечает, что проблема носит системный характер. «Перечень должностей, для которых предусмотрено повышение, значительно шире перечня заведений, финансируемых из образовательной субвенции», — говорит Гетманцев.

Субвенция не покрывает оплату труда работников дошкольного, внешкольного, художественного, профессионально-технического образования. Также не обеспечено повышение оплаты труда работников социальной и реабилитационной сферы.

Что предлагают в парламенте

Народные депутаты зарегистрировали законопроект об изменениях в Госбюджет-2026, предусматривающий увеличение доходов общего фонда на 20 млрд грн за счет дополнительных налоговых поступлений от детенизации экономики и направления этих средств на целевые субвенции для обеспечения повышения оплаты труда.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на министра образования и науки Украины Оксена Лисового писал , что в ряде украинских общин педагоги не получили надбавку к заработной плате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время.

С 1 января 2026 года зарплаты должны быть повышены на 30%. Речь идет именно о должностных окладах работников учреждений общего среднего образования, внешкольного, дошкольного образования, преподавателей профессиональных училищ и колледжей. Для этой цели в декабре 2025 года было распределено 92 миллиарда, и в начале января эти средства были доведены до общин.

