Правительство начало финансирование программ «Сделано в Украине» в 2026 году: суммы

Казна и Политика
Правительство начало финансирование программ «Сделано в Украине» в 2026 году: суммы
Правительство начало финансирование программ «Сделано в Украине» в 2026 году: суммы
Правительство начало финансирование на 2026 год ключевых государственных программ развития реального сектора экономики. Соответствующее решение о распределении средств специального фонда государственного бюджета на 2026 год Кабинет Министров Украины принял на заседании 16 февраля.
Об этом пишет Минэкономики.

Куда пойдут деньги

Средства будут направлены на реализацию политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» и очистку украинских земель от мин.
«Правительство обеспечило необходимое финансирование, чтобы все инструменты политики „Сделано в Украине“ стабильно работали в течение года. Деньги на частичную компенсацию стоимости украинской агро и промышленной техники, развитие индустриальных парков и инвестиционные проекты уже утверждены. Так что приглашаю бизнес активно пользоваться ими. Также мы выделяем 1 млрд грн на гуманитарное разминирование, чтобы аграрии могли безопасно работать на своей земле», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
В рамках политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» правительство предусмотрело финансирование таких программ:
  • 1,8 млрд грн — на частичную компенсацию (25%) стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинских производителей. Благодаря программе около 5 тысяч фермеров и производителей пищевой продукции смогут купить новую технику по доступной цене, а производители получат дополнительные заказы.
  • 1 млрд грн — на стимулирование развития индустриальных парков. Государство продолжит финансировать строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и присоединение к сетям для новых производств.
  • 653,1 млн грн — на поддержку реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Средства предусмотрены для компенсации расходов инвесторов на строительство объектов инфраструктуры.
  • 1,2 млрд грн — на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги через две программы:
  • 700 млн грн для реализации программы «Национальный кешбэк».
  • 475 млн грн — на частичную компенсацию бизнеса и коммунальным предприятиям стоимости украинской промышленной техники и оборудования. Государство компенсирует 15% стоимости колесной, строительной, коммунальной и специальной техники, лифтов, энергетического оборудования, станков с ЧПУ, насосных установок, комплектующих для беспилотных систем.
На безопасность и очистку территорий:
  • 1 млрд грн — на программу «Гуманитарное разминирование». Средства пойдут на компенсацию расходов по закупке услуг по разминированию земель сельскохозяйственного назначения.
В 2026 году на программы «Сделано в Украине» предусмотрено финансирование в размере около 37 млрд грн.
Напомним, Кабинет Министров обновляет условия программы «Национальный кешбэк». До 28 февраля 2026 года действует единая ставка — 10% на все. С 1 марта заработает новая дифференцированная система от 5 до 15%.
Finance.ua
Социальная помощь
Payment systems