С 1 марта Национальный кешбэк будет работать по-новому: что нужно знать покупателям Сегодня 08:00 — Финтех и Карты

Процент кэшбека будет зависеть от категории товара

Кабинет Министров обновляет условия программы «Национальный кешбэк». До 28 февраля 2026 года действует единая ставка — 10% на всё. С 1 марта заработает новая дифференцированная система от 5% до 15%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Новые ставки кешбэка

Процент кешбэка зависит от категории товара.

15% кешбэка — на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35%:

непродовольственные товары: одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонта и животных, канцелярия;

отдельные продукты: творог и сыры, некоторые виды макарон и круп.

5% — на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине ниже 35%:

хлеб, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, растительное масло;

овощи, фрукты, рыба, консервы;

сладости, снеки, напитки, соусы;

лекарства и товары для сада.

Как проверить товар

Чтобы узнать, начисляется ли кешбэк и какой именно, необходимо воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія.

На что можно потратить кешбэк

Начисленные средства разрешено использовать на:

оплату коммунальных услуг;

благотворительные взносы в поддержку ВСУ;

почтовые услуги;

приобретение продуктов и лекарств украинского производства;

покупку книг.

Как подключиться к программе

Чтобы получать выплаты:

Подключите банковские карты к программе через свой банк. Откройте специальную карту «Национальный кешбэк». В приложении «Действие» выберите «Национальный кешбэк» и привяжите соответствующую карту.

Как рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, за полтора года работы программы «Национальный кешбэк» к ней присоединились 4,9 млн. активных пользователей, а объем покупок украинских товаров уже превысил 63 млрд грн.

«Видим, что кешбэк влияет на потребительское поведение граждан — больше украинцев выбирают украинское. С 1 марта мы переходим к более точному и гибкому подходу: дифференцированный кешбэк позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.