С 1 марта Национальный кешбэк будет работать по-новому: что нужно знать покупателям

Финтех и Карты
25
Процент кэшбека будет зависеть от категории товара
Кабинет Министров обновляет условия программы «Национальный кешбэк». До 28 февраля 2026 года действует единая ставка — 10% на всё. С 1 марта заработает новая дифференцированная система от 5% до 15%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Новые ставки кешбэка

Процент кешбэка зависит от категории товара.
15% кешбэка — на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35%:
  • непродовольственные товары: одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонта и животных, канцелярия;
  • отдельные продукты: творог и сыры, некоторые виды макарон и круп.
5% — на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине ниже 35%:
  • хлеб, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, растительное масло;
  • овощи, фрукты, рыба, консервы;
  • сладости, снеки, напитки, соусы;
  • лекарства и товары для сада.

Как проверить товар

Чтобы узнать, начисляется ли кешбэк и какой именно, необходимо воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія.

На что можно потратить кешбэк

Начисленные средства разрешено использовать на:
  • оплату коммунальных услуг;
  • благотворительные взносы в поддержку ВСУ;
  • почтовые услуги;
  • приобретение продуктов и лекарств украинского производства;
  • покупку книг.

Как подключиться к программе

Чтобы получать выплаты:
  1. Подключите банковские карты к программе через свой банк.
  2. Откройте специальную карту «Национальный кешбэк».
  3. В приложении «Действие» выберите «Национальный кешбэк» и привяжите соответствующую карту.
Как рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, за полтора года работы программы «Национальный кешбэк» к ней присоединились 4,9 млн. активных пользователей, а объем покупок украинских товаров уже превысил 63 млрд грн.
«Видим, что кешбэк влияет на потребительское поведение граждан — больше украинцев выбирают украинское. С 1 марта мы переходим к более точному и гибкому подходу: дифференцированный кешбэк позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами.
По материалам:
Finance.ua
Платежные картыКабмин
