С 1 марта Национальный кешбэк будет работать по-новому: что нужно знать покупателям
Кабинет Министров обновляет условия программы «Национальный кешбэк». До 28 февраля 2026 года действует единая ставка — 10% на всё. С 1 марта заработает новая дифференцированная система от 5% до 15%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Новые ставки кешбэка
Процент кешбэка зависит от категории товара.
15% кешбэка — на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35%:
- непродовольственные товары: одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонта и животных, канцелярия;
- отдельные продукты: творог и сыры, некоторые виды макарон и круп.
5% — на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине ниже 35%:
- хлеб, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, растительное масло;
- овощи, фрукты, рыба, консервы;
- сладости, снеки, напитки, соусы;
- лекарства и товары для сада.
Как проверить товар
Чтобы узнать, начисляется ли кешбэк и какой именно, необходимо воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія.
На что можно потратить кешбэк
Начисленные средства разрешено использовать на:
- оплату коммунальных услуг;
- благотворительные взносы в поддержку ВСУ;
- почтовые услуги;
- приобретение продуктов и лекарств украинского производства;
- покупку книг.
Как подключиться к программе
Чтобы получать выплаты:
- Подключите банковские карты к программе через свой банк.
- Откройте специальную карту «Национальный кешбэк».
- В приложении «Действие» выберите «Национальный кешбэк» и привяжите соответствующую карту.
Как рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, за полтора года работы программы «Национальный кешбэк» к ней присоединились 4,9 млн. активных пользователей, а объем покупок украинских товаров уже превысил 63 млрд грн.
«Видим, что кешбэк влияет на потребительское поведение граждан — больше украинцев выбирают украинское. С 1 марта мы переходим к более точному и гибкому подходу: дифференцированный кешбэк позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами.
