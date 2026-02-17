0 800 307 555
Количество платежных карт в Украине увеличилось: Нацбанк назвал причину

Финтех и Карты
15
Эмиссия платежных карт и инфраструктура в Украине растут
Эмиссия платежных карт и инфраструктура в Украине растут
За 2025 год количество платежных терминалов в торговой и сервисной сетях по сравнению с 2024 годом увеличилось на 12,5% - до 558,6 тыс. (из них почти 85% - бесконтактные терминалы). Это почти на 31% превышает количество платежных терминалов на конец 2021 года. То есть, терминальная сеть в Украине по количеству не только полностью восстановилась от потерь первого года полномасштабного вторжения, но и существенно увеличила количество платежных устройств.
Об этом свидетельствует анализ статистических данных за 2025 год по операциям с платежными картами, эмитированными украинскими банками и финансовыми учреждениями, который проводит Национальный банк в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры.
Количество пунктов продажи и предоставления услуг, принимающих платежные карты, в частности в интернете, по итогам 2025 года также возросло — на 18,5% по сравнению с 2024 годом, до 614,1 тыс. (по состоянию на 01.01.2025 — 518,4 тыс.).
Количество работающих банкоматов оставалось неизменным в течение 2025 года (15,7 тыс.).

Общее количество платежных карт

Также в прошлом году увеличилось общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями. По состоянию на 1 января 2026 года их количество достигло 148,7 млн. Это на 12,7% больше по сравнению с итогами 2024 года.
«Прежде всего, это обусловлено продолжением эмиссии платежных карт в рамках государственных программ социальной поддержки граждан („Национальный кешбэк“, „Зимняя Поддержка“ и т. п.)», — пояснили в Нацбанке.
Сопоставимыми темпами увеличивалось и количество платежных карт, с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции. Так, количество активных карт за год выросло на 11,4% - до 65,4 млн шт. (44% эмитированных платежных карт).
Платежная инфраструктура и платежные карты
Платежная инфраструктура и платежные карты, Інфографіка: НБУ
Продолжалась в 2025 году и тенденция прошлых лет по росту количества бесконтактных активных платежных карт. Их количество в декабре 2025 года увеличилось на 2,5% по сравнению с декабрем 2024 года — до 35,9 млн карт. В общей сложности более половины (55%) активных платежных карт — бесконтактные.
Сохраняют свою популярность и токенизированные платежные карты (NFC-технология). Так, в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года их количество увеличилось на четверть (25,9%) — до 20,7 млн. То есть токенизирована каждая третья активная платежная карта.
В результате, примерно 98% от количества и суммы безналичных операций в торговой сети в 2025 году осуществлялись с использованием бесконтактной технологии оплаты и NFC-технологии.
По материалам:
Finance.ua
ФинтехДебетовые картыПлатежные картыНБУ
