Как использует ИИ молодежь в ЕС: какие страны в лидерах (инфографика)
В 2025 году 63,8% молодых людей в возрасте 16−24 лет в ЕС использовали инструменты генеративного искусственного интеллекта.
Эта доля почти вдвое превышает долю людей в общем населении, которые использовали эти инструменты (32,7% среди лиц 16−74 лет), пишет Евростат.
Какие сферы
Молодежь внедряет генеративный ИИ в разных сферах жизни. Использование генеративного ИИ для приватных целей было более распространено среди молодежи (44,2%), чем среди населения в целом (25,1%).
Люди младшей возрастной группы чаще использовали инструменты ИИ для формального образования (39,3%) по сравнению с 9,4% среди населения в целом.
Профессиональное использование было относительно похожим между этими возрастными группами (15,8% против 15,1%), поскольку многие молодые люди еще не вышли на рынок труда.
Какие страны
Среди стран ЕС самая высокая доля людей в возрасте 16−24 лет, использующих инструменты генеративного искусственного интеллекта, была зафиксирована в Греции (83,5%), Эстонии (82,8%) и Чехии (78,5%).
Самая низкая доля была в Румынии (44,1%), Италии (47,2%) и Польше (49,3%).
Ранее писали, что искусственный интеллект не убавляет нагрузку на работников, а наоборот, постепенно ее усиливает. Как говорится в исследовании Harvard Business Review, работники стали выполнять свои задачи быстрее, брать на себя больше задач и растягивать рабочий день часто без прямого требования со стороны руководства.
ИИ создал ощущение, что «можно успеть больше», и это подталкивало людей брать дополнительную работу.
Как отметили исследователи, с одной стороны такая активность выглядит как успех: больше проделанной работы, более быстрые результаты. Но с другой — это со временем ведет к когнитивной усталости, выгоранию, снижению качества решений и риску ошибок.
